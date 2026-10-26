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ルイス・デ・ラ・フエンテは、世界のサッカー界で最優秀監督に選ばれ、現代の名将の一人としての地位を確固たるものにした。スペイン人指揮官は、率いる代表チームがサッカー界の頂点に立った歴史的な戦いを経て、この栄誉ある賞を受け取った。

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スペインの名将に栄光の夜

デ・ラ・フエンテ監督がヨハン・クライフ・トロフィーを受賞し、正式に世界最優秀監督に選ばれた。授賞式は2026年のバロンドールで行われた。スペインを圧倒的な強さでワールドカップ優勝に導き、戦術的な規律と創造性を兼ね備えたチームでファンを魅了したベテラン指揮官は、この賞の最有力候補だった。

壇上でトロフィーを受け取ったデ・ラ・フエンテ監督は、この栄誉を前にしても謙虚だった。他の候補者の力量をたたえ、この高みに到達するには全員の力が必要だったと強調した。「こんばんは。この賞をいただけることを本当に光栄に思います。ノミネートされたこと自体が、私にとっては賞でした。ですから、同じくここに立つにふさわしい他の候補者の皆さんを祝福したいと思います。これはチーム全体で成し遂げたことだと考えています。素晴らしい選手とコーチングスタッフの集まりであり、そう言わせていただけるなら、世界最高です」と、スターが集まった会場で語った。

強豪の候補者を抑えて受賞

クライフ・トロフィーを巡る争いは、節目となるシーズンを過ごした複数の監督が名を連ね、非常に激しいものとなった。デ・ラ・フエンテ監督は、パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督、アーセナルのミケル・アルテタ監督、アストン・ヴィラをヨーロッパリーグ優勝に導いたウナイ・エメリ監督ら、スペイン出身の有力候補を僅差で上回った。最終候補の5人にはバイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督も入ったが、ベルギー出身の同監督は健康上の問題により授賞式を欠席した。

ライバルも実績豊かだったが、投票者にとって決め手となったのはデ・ラ・フエンテ監督のワールドカップ優勝だった。スペインの指揮官は受賞スピーチで、連盟の全員にも勝利を分かち合ってほしいとの思いを示した。「RFEF（スペイン王立サッカー連盟）、会長、スポーツディレクター、そしてすべてのスタッフに感謝したいと思います。もちろん、私の代理人事務所にもです」と述べた。

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世界王者を支える哲学

スペインをEURO2024優勝に導いた際には投票で3位だった65歳の指揮官は、今回、ワールドカップ制覇を経て最高賞を手にした。しかし、デ・ラ・フエンテ監督はこれらの功績をキャリアの頂点とは捉えず、今後の原動力と考えている。「成功は最終目標ではありません。この賞は到達点ではなく、モチベーションです」と、会場に集まったレジェンドや報道陣に説明した。

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成長し続けることの大切さを強調したデ・ラ・フエンテ監督は、自身の歩みを支えてくれた人々に敬意を表し、スピーチを締めくくった。「最後に家族に感謝したいと思います。ここにいる家族にも、もうこの世にいない家族にも。両親と兄弟のことを思い出します」。さらに、「個人の功績は、チーム全体で成し遂げたことの表れです」と付け加えた。

受賞したロメウ監督、バルセロナの選手たちに感謝

バルセロナのペレ・ロメウ監督が女子部門の年間最優秀監督に選ばれた。バロンドール授賞式での受賞は、バルセロナでの目覚ましいシーズンを締めくくるものとなった。壇上で賞を受け取ったロメウ監督は感謝を示し、「ここに来て、この賞をいただけてうれしく思います。本当にありがとうございます。他の皆さんもおめでとうございます」と述べた。

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スペイン出身のロメウ監督は、自身への評価はチーム全体の努力と、近年にわたる強さの結果だとすぐに強調した。「第二に、これはチーム全体の賞、チームのための賞だと感じています。私たちには素晴らしいサッカー選手がいて、これまでのタイトルで多くのタイトルを獲得してきました」と述べ、最後に「昨シーズンにチームの一員だったすべてのサッカー選手に、心から感謝しています」と語った。