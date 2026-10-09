ポルトガルサッカー連盟は、代表チームのキャプテンであるクリスティアーノ・ロナウドに対する懲戒処分が下されるとの見方があったにもかかわらず、予想されていた処分を発表しなかった。懲戒委員会の最新の声明には、アル・ナスルに所属するこのスターへの言及が一切なかったためである。

ポルトガルサッカー連盟傘下の懲戒委員会は、過去の金曜日に当たる本日発表した声明の中で、ノンプロのコンペティションにおける各種の処分について触れたが、ロナウドの件には言及しなかった。これにより、代表キャプテンに科される可能性のある処分は、声明の中で正式に発表されることなく宙に浮いたままとなっている。

ポルトガルの『レコルド』紙によると、ロナウドが過失を認めたことで、適用される規則に従い、科される可能性のある処分が半分に軽減される可能性があるという。つまり、最長で6か月に及ぶ可能性のある出場停止が3か月まで短縮され得る一方で、最短の1か月は15日まで減じられるということだ。

最新の声明で処分に関する新たな発表がなかったことから、ロナウドの懲戒上の立場は依然として正式な決着を待っている状態であり、この件について正式な決定が下された時点で状況が明らかになる見通しだ。