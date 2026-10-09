ポルトガルサッカー連盟は、代表キャプテンであるクリスティアーノ・ロナウドに対して予想されていた懲戒処分を発表しなかった。彼の件に関する決定が下されるとの見方があったにもかかわらず、懲戒委員会の最新の声明にはサウジアラビアのアル・ナスルに所属するこのスターへの言及が一切なかった。

ポルトガルサッカー連盟の懲戒委員会は、先週金曜日に発表した声明の中で、ノンプロのコンペティションにおけるさまざまな処分について触れたものの、ロナウドの件については言及しなかった。これにより、代表キャプテンに科される可能性のある処分は、声明における正式な発表のないまま保留状態となった。

ポルトガル紙「レコルド」によると、ロナウドが過ちを認めれば、適用されている規定に基づき、科される可能性のある処分が半減される可能性があるという。つまり、最長6か月に及ぶ可能性のある出場停止が3か月に短縮され得る一方、最短では1か月から15日間に軽減されるという。

ロナウドの懲戒上の立場は、最新の声明で処分に関する新たな発表がない中、依然として正式な決着を待っている状況であり、本件に関する正式な決定が下された際に全容が明らかになる見通しだ。