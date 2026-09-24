バルセロナとスペイン代表のスター、ラミン・ヤマルの今年のバロンドール獲得レースをめぐる姿勢に変化が生じた。かつては同賞を求めることを拒んでいたが、今では自身の可能性を強く主張し、他のライバルたちより優位に立っていると考えている。

ヤマルはバルセロナでもスペイン代表でも常に注目を集めており、両チームの主軸の一人となった。また、自信に満ちた性格と、ためらうことなく自らの考えを口にする大胆さから、彼の発言も大きな関心を呼んでいる。

ヤマルは、「ラ・ロハ」が新シーズンのUEFAネーションズリーグの初戦として明後日土曜日にウェンブリー・スタジアムでイングランドと対戦するのに備え、ラス・ロサスのサッカーシティで行われているスペイン代表の合宿中に語った。

「TVE」とのインタビューで、バルセロナのスターは代表とカタルーニャのクラブに関するいくつかの話題に触れた後、レアル・マドリードのフォワード、キリアン・エムバペとともに最有力候補の一人とされるバロンドールのレースについて語った。

ヤマル「私が最も勝つ可能性が高い」

ヤマルは、同賞を争う自身の資格について改めて強調し、こう語った。「私の考えでは、これを勝ち取る可能性が最も高い選手は私だ」

カタルーニャ紙「スポルト」が伝えたところによると、彼はこう付け加えた。「私たちはバルセロナでもスペイン代表でも素晴らしい1年を過ごした。私に残っているのはチャンピオンズリーグだけだ」。これは、大陸王者のタイトルがないことが、彼のノミネートに対する批判者たちが拠り所とし得る最大の点であることを指したものだ。

しかしヤマルはタイトルについて語るだけにとどまらず、自らの才能とプレースタイルに関する別の論拠も示した。楽しませるサッカーを見せる能力が、受賞者選考の基準に含まれるべきだと考えているのだ。

彼はこう語った。「私のようなプレーをして、私がそうするように人々を楽しませる選手はほとんどいない。これはバロンドールを勝ち取る際に考慮されるべきだ」

あわせて読みたい：

舞台裏で過熱するバロンドール、賞の決定前に投票者を取り込もうとする秘密の試み

ヤマルが批判者たちに反論

また、スペイン代表の若きスターは、バロンドール獲得への願望を率直に語ったことで受けた批判にも反論し、率直さと自らの野心を語ることの間に矛盾はないと強調した。

彼はこう語った。「人々は私に率直であることを求める。それなのに、私が思っていることを口にすると、『なぜそんなことを言ったのか』と尋ねてくる」

ヤマルは最後にこう締めくくった。「私はこういう人間だし、引退するまでこのままだ」

以前の発言とは逆に

これは、ヤマルが以前、バロンドール獲得の可能性について語るという考えに反対すると発言していたことと対照的だ。彼は、公然と同賞を求めることは、彼の表現によれば「懇願」にあたると考えていた。

バルセロナのスターは9月8日、チャンピオンズリーグでのオランダのフェイエノールトとの対戦を前にこう語っていた。「私にはそれが必要だとは思わない。そんなことは考えていない。私は自分のチームと代表を誇りに思っている。私たちは世界王者であり、これ以上を望むことはできない。それはあなたたちの仕事であって、私は何かを得るために懇願し始めるつもりはない」

当時のヤマルの発言は、レアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペのバロンドール受賞資格に関する最初の発言と時を同じくしていた。

各トピックやニュースについては、クーラのフォーラムでより深く議論することができます