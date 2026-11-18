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イヴァン・トニーの暴行事件の審理日を変更する申し立てが裁判所に退けられ、同選手の代表での今後に大きな障害が生じる可能性が出てきた。審理は現在、2028年の欧州選手権の開幕週に始まる予定だ。

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裁判所、審理日変更の申し立てを却下

イングランド代表のトニーは、 暴行事件の審理日変更を求める申し立てを退けられた 。これにより、EURO2028への出場に影響が及ぶ可能性がある。アル・アハリのストライカーであるトニーは、12月にロンドン中心部のナイトクラブで起きた口論の際、セイバー・ダ・シルバさんに頭突きをし、殴ったとして告発されている。

30歳のトニーは水曜日、サザーク刑事法院に出廷しなかった。この日、弁護団は現在の審理日程が同選手の職業上の活動に支障を来す可能性があると主張した。 トニーは先月の審理で、実際の身体的危害を生じさせた暴行の罪を否認していた 。その後、審理はEURO2028開幕のわずか3日後に当たる2028年6月12日から、3～4日間の日程で行われることになった。

トニー・バウムガルトナー裁判官はこうした主張を受け入れず、申し立てを「憶測に基づく」ものと評した。2年後に代表メンバーに招集される可能性を理由に、すでに合意された日程を変更することは司法の利益にかなわないとの見解を示した。ただし、トニーが最終的に大会のイングランド代表メンバーに選ばれた場合には、後にこの申し立てを再検討できるとも述べた。

事件の詳細

元ブレントフォードのスター選手であるトニーへの告発は、ロンドンのクラブ「100ワーダー・ストリート」で起きた事件に端を発する。以前の審理では、トニーとダ・シルバさんの間で口論が起き、2人は向かい合って威嚇し合っていたとされることが裁判所に伝えられた。その後、トニーが前に踏み込んで告訴人に頭突きをし、さらに数回殴ったとされている。ロンドン警視庁が事件を捜査し、トニーは7月下旬に起訴された。

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トニーの代理人を務める法廷弁護士、モザメル・ホサインKCは、スポーツに関する自身の知識は限られていると裁判所で認めつつ、トニーが最近も代表チームに加わっていたことを強調した。日程変更を求める中で、ホサインは「彼は2024年の前回大会とワールドカップのイングランド代表メンバーに入っていたと聞いている」と述べた。

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代表におけるストライカーの立場

トニーがイングランド代表にたびたび名を連ねていることを考えると、審理の日程は特に重大な問題となる。直近のワールドカップではイングランド代表としてプレーし、これまでに代表通算10試合に出場して1得点を挙げている。

過去の大会では重要な役割を担った一方、最近行われたイングランドのネーションズリーグの試合に向けた直近のメンバーには選ばれなかった。現在の指導陣の下で、ストライカーのポジションを巡る競争が激しいことを示している。

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サウジアラビアに至るキャリア

トニーが頭角を現したのは、イングランドの下部リーグでのことだ。ノーサンプトン・タウンでプロとしてのキャリアをスタートさせ、ウィガン・アスレティックやピーターバラ・ユナイテッドなど複数のクラブでプレー。2020年にブレントフォードへ移籍して飛躍を遂げ、同クラブでの4年間で72得点を記録した。

そして2024年、多くのファンや解説者を驚かせる形でイングランドを離れ、サウジ・プロリーグのアル・アハリに加入した。