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トッテナムは、敵地リーズで0-1と敗れた試合で、マティス・テルへの無謀なチャレンジをしたジェイデン・ボーグルがレッドカードを免れたことについて、正式に抗議する方針だ。テルは前半終了前に交代を余儀なくされた。トッテナムは、この判定が1週間前の自分たちとの試合でジャン＝フィリップ・マテタが退場となった判定と矛盾すると考えている。一方、ロベルト・デ・ゼルビ監督は、審判団を今も全面的に信頼していると強調した。

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トッテナム、ボーグルへの判定についてプロ・レフに説明要求へ

トッテナムは、土曜日にエランド・ロードで行われたリーズ戦に0-1で敗れた際、ボーグルにレッドカードが出されなかったことを受け、審判団体プロ・レフに正式な異議を申し立てる。『インディペンデント』によると、トッテナムは同DFが退場処分を受けるべきだったと考えており、なぜ退場に至らなかったのか説明を求める書面をプロ・レフに送るという。

前半、ボーグルはテルに飛び込むようなタックルを仕掛け、左足が同FWの足首に乗った。ジョン・ブルックス主審はトッテナムにファウルを与えたが、ボーグルにカードは示さず、それ以上の処分も科さなかった。

テルが交代を余儀なくされるもVARは介入せず

テルがピッチ上で治療を受ける間、試合は中断され、VAR担当のトニー・ハリントンがこの場面を詳しく確認した。4分間の確認を経て、ハリントンはブルックス主審にピッチ脇のモニターでの確認を求めないと判断。タックルは「無謀」と見なされたものの、ボーグルに処分は下されなかった。

テルは一度プレーに復帰したが、アキレス腱への影響が残り、43分にドミニク・ソランケと交代した。リーズはその後、ノア・オカフォーのゴールで勝利。元プレミアリーグ副審のダレン・カンはBBCに対し、「ボーグルのタックルは相手選手の安全を脅かしており、著しく不正なプレーの基準に該当する。ピッチに残れたのは幸運だったと言える」と語った。

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マテタへのレッドカードがトッテナムの主張を後押しする可能性

トッテナムは、1週間前に2-0で勝利した試合で、ミッキー・ファン・デ・フェンへのファウルによりクリスタル・パレスのFWマテタに示されたレッドカードを引き合いに出す可能性がある。その際、マイケル・オリバー主審は当初イエローカードを示したが、VARによる確認後にレッドカードへ変更された。また、エランド・ロードではその後、ボーグルと似たタックルでペドロ・ポロにイエローカードが出され、デ・ゼルビ監督の怒りを買った。

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試合後、デ・ゼルビ監督は自軍の選手たちに対してより厳しい見方を示したが、判定についてはこう語った。「審判を強く信頼している。主審がモニターを確認しに行っても、何も変わらない。正しい判断が下されなかったのかどうかは分からない。我々は改善できる点を見つけるため、パフォーマンスに目を向けなければならない。ペドロ・ポロへのイエローカードには驚いた。明らかだったからだ。レッドカードの可能性については、何とも言えない。審判とVARを全面的に信頼している。これ以上言うことはない」

主要試合事象パネルがボーグルのタックルを検証へ

主要試合事象パネルは数日中にこの判定を検証する予定で、トッテナムはプロ・レフからの説明を待つことになる。

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一方、マテタはレッドカードに対するクリスタル・パレスの異議申し立てがイングランドサッカー協会に退けられたため、3試合の出場停止処分を受けている。