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ディディ・ハマンは、ドイツ代表のユニフォームを着て見せるフロリアン・ヴィルツの好プレーを過大評価すべきではないと考えている。

リヴァプールFCのMFは、ドイツがオランダに5-0で大勝した試合でも、 ユルゲン・クロップ代表監督の下で再び好プレーを見せた 。それでも、元プロ選手のハマンは、ヴィルツがそのパフォーマンスをアンフィールドでも発揮できるとは考えていない。

ハマンはRTL／Skyで「彼がリヴァプールで見せた数少ない良い試合は、チャンピオンズリーグでのものだ。あそこでは、プレミアリーグほどフィジカル面の強さも、プレーの速さも、激しさもない」と語り、「だからこそ、そこは慎重になるべきだ」と強調した。さらに問われた解説者は「代表戦も、いわば少しゆったりしたペースで行われる」と付け加えた。

そのためハマンは、代表ウィーク後にリヴァプールへ戻ったヴィルツが好調を維持できるか疑問視している。「リヴァプールに戻ったとき、今回のことが何かを変えるかは分からない。彼はこの17カ月か18カ月、状況が良くなっていないからだ。ドイツ代表での試合が、リヴァプールでの彼の調子にそれほど大きな影響を与えるかは分からない」と述べた。

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ヴィルツはオランダ戦で2得点を挙げ、ドイツ代表のネーションズリーグ準々決勝進出に大きく貢献した。数日前のセルビア戦でも、3-1の勝利に貢献するゴールを決めている。元レヴァークーゼンのヴィルツは、10月初旬に行われた第1戦の2-0の勝利でも、ドイツの両得点に直接関与していた。

Getty Images

フロリアン・ヴィルツ、ユルゲン・クロップと緊密な関係か

一方、リヴァプールではヴィルツは定期的に、 ハマンからも 厳しい批判を浴びている。2025年夏に多額の移籍金で加入して以来、イングランドの名門クラブで高い期待にまったく応えられていないためだ。今季は12試合で2得点5アシストを記録している。ただ、23歳のヴィルツは、1年目とは異なり、夏にアルネ・スロットから指揮官の座を引き継いだアンドニ・イラオラ監督の下ではレギュラーに定着している。

一方、ヴィルツはクロップと緊密な関係を築いているようだ 。Bild紙によると、クロップ代表監督はリヴァプールの毎試合後、ヴィルツ本人に連絡しているという。サッカー部門責任者のクリスティアン・ファルクは最近、「リヴァプール関係者からも聞いた。クロップは現地の監督よりも多く、彼と話しているそうだ。この選手がクロップのシステムにとっていかに重要かが分かる」と説明した。