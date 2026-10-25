共有 GOALをGoogleでフォロー

PSGのルイス・エンリケ監督は、重傷に見舞われたウィンガーのフヴィチャ・クヴァラツヘリアを気遣った。一方、スペイン人指揮官は、ジョージア代表の代役を獲得するために移籍市場で補強に動くことを明確に否定した。

広告

クヴァラツヘリアが重傷、PSGに大きな痛手

パリ・サンジェルマン（PSG）のFWフヴィチャ・クヴァラツヘリアが、最近のトップチームでの試合中に重傷を負い、戦線離脱を余儀なくされる。ジョージア代表のクヴァラツヘリアは、加入以来PSGの攻撃を支える重要な存在となってきた。

ルイス・エンリケ監督は負傷の深刻さを認めるとともに、リハビリに取り組む同選手を全面的に支える姿勢を示した。

PSGは国内と欧州の大会を戦う中、引き続き選手の起用を調整している。

ルイス・エンリケ監督、「闘志ある」クヴァラツヘリアの力強い復帰を確信

負傷について、ルイス・エンリケ監督はクヴァラツヘリアへの深い同情を示し、長期的には前向きな見方を示した。「我々は選手のこと、そして彼がこれから経験することを思っている。つらいことだ」と語った。

広告 広告

「クヴァラは闘志のある選手だ。これまでも、今も、そしてこれからも、我々にとって非常に重要な選手であり続ける」

Related Topics

「我々は彼に寄り添い、必要なことに気を配る。さらに強くなって戻ってくると確信している」と付け加えた。

PSG指揮官、負傷を理由とする補強を否定

攻撃の主力を失ったものの、ルイス・エンリケ監督は、PSGが次の移籍期間に代役を獲得しなければならないとの見方を否定した。「負傷が起きたからといって、必ず新しい選手を獲得しなければならないわけではない」と明言した。

広告

「シーズン開幕から、どんな負傷にも対応できると常に言ってきた」

「もちろん、どの移籍期間も常に注意深く見ている。しかし、それは決して負傷が理由ではない」と強調した。

広告

厳しい時期を乗り越えるため、PSGはチームの結束を重視

ルイス・エンリケ監督は、月曜日のリヨン戦を前に主力選手の欠場に対応すべく結束するチームの、家族のような意識を称賛した。

「負傷者がいてもいなくても、我々は同じチームだ。全員が同じ考え方を共有しているからだ」と締めくくった。

広告

PSGは月曜日の夜、リーグ・アンの単独首位を目指し、パルク・デ・プランスでリヨンを迎え撃つ。