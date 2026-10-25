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PSGのルイス・エンリケ監督は、重傷に見舞われたウインガーのフヴィチャ・クヴァラツヘリアに同情を示した。一方、スペイン人指揮官は、ジョージア代表の代役を獲得するために移籍市場で補強に動く可能性を明確に否定した。

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クヴァラツヘリアが重傷、PSGに痛手

パリ・サンジェルマンのFWフヴィチャ・クヴァラツヘリアが、直近のトップチームでのプレー中に重傷を負い、しばらく戦列を離れる見通しとなった。ジョージア代表の同選手は、加入以来PSGの攻撃に欠かせない存在となっている。

ルイス・エンリケ監督は負傷の深刻さを認めるとともに、リハビリに取り組むウインガーを全面的に支える考えを示した。

PSGは国内大会と欧州大会を戦うなか、引き続き選手のローテーションを図っている。

ルイス・エンリケ監督、「闘志ある」クヴァラツヘリアの力強い復帰を確信

ルイス・エンリケ監督は負傷について、クヴァラツヘリアへの深い同情を示しつつ、長期的には前向きな見方を示した。「我々は彼のこと、そして彼がこれから経験することを思っている。つらいことだ」と語った。

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「クヴァラは闘志のある選手だ。これまでも、今も、そしてこれからも、我々にとって非常に重要な選手であり続ける」

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「我々は彼に寄り添い、必要なことに気を配る。さらに強くなって戻ってくるだろう。それに疑いはない」と付け加えた。

PSG指揮官、負傷を理由とする緊急補強を否定

攻撃の主力を失ったものの、ルイス・エンリケ監督は、PSGが次の移籍市場で代役を獲得しなければならないとの見方を退けた。「負傷が起きたからといって、必ず新しい選手を獲得しなければならないわけではない」と明言した。

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「シーズン開幕から、どんな負傷者が出ても対応できると常に言ってきた」

「もちろん、どの移籍市場も常に注意深く見ている。だが、それは決して負傷が理由ではない」と強調した。

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苦しい時期をチームの結束で乗り越えるPSG

ルイス・エンリケ監督は、月曜日のリヨン戦を前に主力選手の不在を乗り越えようと団結するチームの、家族のような意識を称賛した。

「負傷者がいてもいなくても、我々は同じチームだ。全員が同じ考え方を共有しているからだ」と締めくくった。

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PSGは月曜日の夜、リーグ・アンで単独首位に立つことを目指し、パルク・デ・プランスでリヨンを迎える。