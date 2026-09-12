FCトゥウェンテは土曜日、エールディビジで貴重な勝利を挙げた。デ・フロルシュ・フェステで、ジョン・ファン・デン・ブロム監督率いるチームはADOデン・ハーグを2-0で下し、ヴァウト・ヴェグホルストとロビン・プロッパーが得点を挙げた。

トゥッカーズにとって、この一戦は試合前から特別なものだった。1965年創設のクラブは、この試合でエールディビジ通算2000試合目を迎えた。対戦相手は、今季まだ勝利を挙げられていなかったADOだった。

トゥウェンテはこの記念試合を祝う気満々で、ホームチームは立ち上がりから勢いよく入った。ソンドレ・ウルヤサーターがポストを直撃し、ヴェグホルストのヘディングはADOのGKキリアン・ニキエマにセーブされた。

前半が進むにつれて、トゥウェンテは徐々に主導権を失っていった。その結果、ピッチの反対側ではADOにもチャンスが生まれた。しかし、ラルス・ウンナーシュタルがユホ・キロとエヴァン・ロティエルのシュートに対応した。

後半開始から15分後、トゥウェンテは先制の絶好機を得た。オスニエル・ラテリンクがダウダ・ヴァイドマンにファウルを犯し、トゥウェンテがPKを獲得。ヴェグホルストは水曜日のテルスター戦ではPKを失敗していたが、ADO戦では決め切った。1-0。彼は感極まった様子で、トゥウェンテのファンとともにゴールを祝った。

その後も主導権を握ったのはトゥウェンテだった。途中出場のフィリップ・トルヴァルセンとヴェグホルストが追加点のチャンスを逃したものの、最後はCKからプロッパーがヘディングを決め、2-0となった。これがそのまま最終スコアとなった。

この勝利により、トゥウェンテは暫定でエールディビジ3位に浮上。6試合で勝ち点13としている。勝ち点1のADOは最下位だ。