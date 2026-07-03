ポルトガルは後半の攻防の末、クロアチアを2－1で破りベスト16進出を決めた。ロナウドは同点弾を、1年前に事故で亡くなったディオゴ・ジョタに捧げた。

後半開始直後、PSVのペリシッチが先制点を奪ったが、直後にヴェイガへのファウルでポルトガルにPKが与えられる。ペリシッチは呆然と見守る中、ロナウドが冷静に同点弾を叩き込んだ。

アディショナルタイム、ラファエル・レオが好クロスを供給し、途中出場のゴンサロ・ラモスがヘディングで逆転弾。同点弾はオフサイドで取り消され、2－1で終了した。

試合後、ロナウド（41）は「今日は我慢強さを学んだ」と語った。「この規模の試合に勝つには我慢が必要だ。前半はコントロールできていた。」

後半は混沌としていた。相手に先制され焦ったが、PKを決めて流れが変わった。その後も苦戦したが、サッカーではよくあることだ。今は前へ進まなければならない。」

試合後、ロナウドはジョタの背番号21のユニフォームを着てこう語った。「今日は特別な日だ。彼は天国から私たちに光を照らしている。」

「彼は今も私たちと共にいて、光を照らしてくれている。だから今日勝つのは当然だった」と語った。また、姉カティア・アヴェイロが「これが代表としての最後の大会」と述べた件にも言及した。

「今は自分の将来より今日の勝利が大切だ。勝っても負けても時間はある。家族と話し合い、最善の決断をする。感情的になって即断することはない。今はすべてを冷静に進めている。今日はこの勝利を楽しむことが大切だ」とCR7は語った。

ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表は、次の試合でも苦戦が予想される。グループステージ第3戦でオーストリアを3－0で下したスペインが、7月6日（月）にダラスで対戦相手となる。キックオフはオランダ時間21時00分。