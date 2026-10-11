ドゥシャン・タディッチは、アヤックス対NEC（1-1）終了後、ESPNのカメラの前で、以前のNU.nlのインタビューについて言及した。その中でタディッチは、自分の言葉がねじ曲げられたとして、メディアを厳しく批判している。

「そうだね、とても奇妙な一日だった。奇妙な試合でもあった。すごく感情的だった」と、タディッチは切り出した。「アヤックスは僕の愛するクラブで、これからもずっと心の中にある。でもその一方で、今はNECでプレーしているし、プロとしてクラブのためにすべてを捧げなければならない。少し感情との戦いだったよ」

試合前には、アヤックスのファンがタディッチに向けた大きな横断幕を掲げ、それが彼の胸を打ったという。「このスタジアムにはたくさんの思い出があるし、いろいろな感情があふれてくる。そうだね、素晴らしいことだけど、感情的にもなる。見慣れた顔も多いし、サポーターもいる……。そういうものはいつも頭の中にある」と、目を潤ませながら語った。

その後、タディッチはミラン・ファン・ドンヘンから、以前のNU.nlでの発言について問いただされた。「僕はしばしばチャンスにつながるプレーをしているのに、ボールが来ない。あるいは何回かボールに触れたあと、戻ってこない。そうなると、どうやら自分の脳が速く動きすぎてしまう。すごくつらいし、よく自分自身と戦っている。そして頭の中は嵐のようになる」と、このベテランは当時とりわけそう語っていた。

「正直に言って、残念だよ」と、タディッチは今度はESPNで反応した。「僕には多くの経験があるし、メディアがいつも何かを探しているのは分かっている。言葉をねじ曲げたり、文脈を変えたりできるからね……。僕がNECの人たちに敬意を欠くようなことをするなんて、絶対にない。絶対に。そんなことは人生で一度もしたことがない。でも、NECとアヤックスを比較することはできないし、それを悪い意味で言っているわけではない」

「僕はNECについて一言たりとも悪く言っていない。自分が何を言ったかは分かっている。でも、こういうものをメディアで目にするのは本当に悲しいことだ。こういうことはあまりにも頻繁に起きている。なぜかは分からない。でも、こんなやり方をしていたら、選手たちはもうインタビューを受けたがらなくなる。だけど、僕はそういう人間じゃない」

その後、タディッチは以前の発言についてさらに説明を加えた。「アヤックスは、歴史、ここでプレーしてきた選手たち、あらゆる面を見ても、ヨーロッパのトップ10クラブだ。NECも素晴らしいクラブで、上位グループにいる。昨季はとても良いシーズンを過ごしたし、今はヨーロッパに出て、成長しているところだ。素晴らしい監督がいて、良い構造もある。クラブは成長している」

「でも、僕に『より良い選手がいるのはアヤックスとNECのどちらか？』と聞くなら、良い選手たちとプレーするほうが、それほど良くない選手たちとプレーするより簡単だよ。じゃあ僕は、カメラの前でしかインタビューを受けないようにしないといけないのかな。そうすれば、僕が何を意味しているのか聞こえるだろうからね？ それは悲しいことだ。いい気分ではないよ」と締めくくった。