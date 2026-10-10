感情をあらわにしたドゥシャン・タディッチがアヤックス対NEC後に痛烈批判「これは本当に悲しい」

NECのドゥシャン・タディッチは、アヤックス対NEC（1-1）後にESPNのカメラの前で、此前のNU.nlでのインタビューについて言及した。その中でタディッチは、メディアが自分の言葉をねじ曲げたとして強く批判している。

「そうだね、とても奇妙な一日だった。奇妙な試合だったし、本当に感情的だった」とタディッチは切り出した。「アヤックスは僕の愛するクラブで、これからもずっと心の中にある。でもその一方で、今はNECでプレーしているし、プロとしてクラブのためにすべてをささげなければならない。それが少し感情との戦いだった」

試合前には、アヤックスのファンがタディッチに向けた大きな横断幕を掲げ、それが彼の心を打ったという。「このスタジアムにはたくさんの思い出があるし、いろいろな感情が込み上げてくる。もちろん素晴らしいことだけど、同時に感情的にもなる。見知った顔やサポーターをたくさん目にするしね……。それはいつも頭の中にある」と、目を潤ませながら語った。

その後、タディッチはミラン・ファン・ドンヘンから、NU.nlでの此前の発言について問いただされた。「僕はよくチャンスの起点になるプレーをするのに、ボールが来ない。あるいは何回かボールに触れたあとでも、戻ってこない。そうなると、どうやら自分の脳が速く働きすぎてしまう。つらいよ。自分自身と何度も戦っているし、頭の中は嵐のようになる」と、このベテランはその中で語っていた。

「正直に言って、残念ではある」と、タディッチは今度はESPNで反応した。「僕にはたくさんの経験があるし、メディアがいつも何かを探しているのは分かっている。言葉をねじ曲げたり、文脈を変えたりできるからね……。僕はNECの人たちに敬意を欠くようなことは絶対にしない。絶対に。人生で一度もそんなことはしたことがない。でも、NECとアヤックスを比較することはできないし、それは悪い意味で言っているわけではない」

「僕は一言たりともNECを悪く言っていないし、自分が何を言ったかは分かっている。でも、こういうものをメディアで目にするのは本当に悲しいことだ。こういうことはあまりにも頻繁に起こる。なぜなのかは分からない。こんなやり方をしていたら、選手たちはもうインタビューを受けたがらなくなる。でも、僕はそういう人間ではない」

その後、タディッチは此前の発言についてさらに説明した。「アヤックスは、歴史、このクラブでプレーしてきた選手たち、あらゆる面を見ても、ヨーロッパのトップ10クラブだ。NECは素晴らしいクラブで、上位グループにいる。昨季はとても良いシーズンを送ったし、今はヨーロッパに出て、成長を続けている。素晴らしい監督がいて、良い構造もある。クラブは成長している」

「でも、僕に『アヤックスとNECのどちらがより良い選手をそろえているのか』と聞くなら、良い選手と一緒にプレーする方が、そうでない選手とプレーするより簡単だ。じゃあ僕は、カメラの前でだけインタビューを受けるべきなのかな。そうすれば、僕が何を言いたいのか伝わるんだろう？ それは悲しいことだよ。気分のいいものではない」と締めくくった。