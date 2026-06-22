ミラノは寒く、濃い霧が立ち込め、インテル・ミラノの練習場「ピネティーナ」は雪に覆われていた。それでもブラジル代表のフィリペ・スコラーリ監督は、2022年の日韓ワールドカップ出場が確定していない選手たちを定期的に訪れていた。

中でも注目だったのは、膝蓋腱再手術後の回復途上でコンディションが整わず、インテル監督ヘクター・クーパとの関係も悪化していた“現象”ロナウドだった。

スコラーリはサン・シーロ近郊のロナウド宅を訪れ、こう切り出した。「クーパーから、君は回復しておらず、トレーニングもしていないと聞いている」。厳しい会話にロナウドは涙を流した。

スコラーリは、ロナウドが戻ればピッチでもロッカールームでも戦力になると確信していた。彼はタイトルを多数獲得し、人望も厚かったからだ。

ロナウドは出場の機会を懇願し、モラティ（当時インテル会長）と相談してブラジルでリハビリを行うことを提案した。

モラッティは、ロナウドが信頼するフィジオセラピスト、ネルトン・ペトロニのもとでリオデジャネイロでリハビリを行うことを許可した。その後、ロナウドは代表に復帰し、ブラジルを5度目の優勝に導き、自身も得点王となった。

それから24年。ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、同じ効果をネイマールにもたらそうとしている。

スコットランド戦ではチームバスに乗り込み、ベンチに座り、モロッコ戦とハイチ戦を欠場した後のチームに再び融合する見込みだ。

ブラジルはモロッコと1－1、ハイチに3－0で勝ち、スコットランド戦は木曜未明に予定されている。

『ムンド・デポルティーボ』によると、ネイマールは回復プログラムに従い、血流改善とふくらはぎの怪我早期回復のためコンプレッションシューズを履き続けているという。

試合勘やボールタッチの不足は明らかだが、チームメイトにとってネイマールは依然としてその才能でチームを魅了する存在だ。

今大会でも、ブラジル代表で最も才能ある選手であることは疑いがない。アンチェロッティの戦術にも完全に順応し、米国で好調を維持するヴィニシウス・ジュニオールさえ上回る。

彼はチーム内のミーティングや交流の場に完全に溶け込んでおり、ベテランから若手まで幅広い世代から人気がある。アンチェロッティ監督も、彼の明快な思考と共感力を高く評価している。

彼は2002年のロナウドのように怪我から回復し、母国の主軸として再びトロフィーを掲げたいと願っている。そしてただ、「最後のダンス」を踊ることを許されたいと望んでいる。