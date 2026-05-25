月曜夜、ESPNで生中継された「エールディヴィジ・アワード」の会場で、ロン・ヤンスはルイス・スアレスのビデオメッセージに驚かされた。2人は2006～2007年、FCフローニンゲンで共にプレーした。

この日、24年間ヘッドコーチを務めたヤンスの引退が取り上げられた。

サプライズとして流れたビデオメッセージでスアレスはオランダ語で「やあ、ボス、元気？」と切り出し、「オランダ語は難しいからスペイン語で話すよ」と続けた。

「ロン、本当にありがとう。フローニンゲン時代にヨーロッパへの扉を開いてくれ、心から感謝している。トレーニングや戦術を教えてくれたおかげで、オランダで大きく成長できた。」

「あなたの素晴らしいキャリアを心から祝福します。長年にわたり高いレベルで活躍されたことを称えます。改めて、私に教えてくれたすべてに感謝します。あなたは私が最も多くを学んだコーチの一人です。」

最後にオランダ語で「心から抱きしめたい。今後の成功を祈っています」と締めくくった。

その後、ヤンスはフローニンゲンで共に過ごした日々を笑顔で振り返り、「チームではいつもふざけてはしゃいでいた。優しい青年で家族思いだった」と語った。

「ピッチではリヌス・イスラエルよりさらに熱く、勝つためなら何でもする選手だった。時折やり過ぎることもあったが、私が指導した素晴らしい選手の一人だ」と語った。