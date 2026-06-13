「感動的なパフォーマンス」…米紙はパラグアイの4選手をどう評価したか？

2026年ワールドカップが米メディアでトップニュースになっている。米国代表は土曜未明、ロサンゼルスでの初戦でパラグアイを4-1で下し、大会を盛り上げた。

米メディアは代表チームの活躍を称賛し、早期にライバルへメッセージを送ったと伝えた。

ESPNは「米国代表はホームで力強い声明を発表した」と伝えた。

USAトゥデイは4－1で勝った米代表のプレーを「感動的」と絶賛した。

ニューヨーク・タイムズは「ザ・アスレティック」の記事で「楽勝」と伝え、試合を支配した米国を称えた。

フォックスは、スタジアムの熱気を「無視できない」と伝え、大勢の観客が勝利を祝ったと伝えた。

カナダは引き分けを祝う。

カナダでは、カナダ代表がボスニア・ヘルツェゴビナと1－1で引き分けたことが大きな話題となった。

カナダ紙『グローブ・アンド・メール』は、トロントの熱狂的な雰囲気と試合の重要性を踏まえ、この引き分けを「代表史上最高の引き分け」と称えた。

ボストンでのエピソード

一方、ボストンではスコットランドのサポーターが人気ドラマ『チアーズ』のテーマ曲を合唱する動画が拡散し、話題になった。

この光景を『ボストン・グローブ』紙は、大会初期のサイドストーリーとして取り上げ、スコットランドが歌った理由を解説した。

このように、ピッチ上の結果だけでなく、ファンたちのエピソードや独特の雰囲気も、北米メディアでの大会の存在感を高めている。