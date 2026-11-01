感動の帰還！ACミランのレジェンド、カカがサン・シーロでの殿堂入り式典で涙をこらえきれず

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カカは、インテルに勝利した試合に先立ってACミランの殿堂入りを果たし、忘れられないサン・シーロへの帰還を経験した。ブラジルのレジェンドは、サポーターの歓迎に目に見えて感動し、かつての人気チャントを現在のスター、クリスティアン・プリシッチのために復活させてはどうかと提案した。

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ミランの真のレジェンド、感動の帰還

元MFのカカにとって、土曜日のサン・シーロは特別な夜となった。ブラジルのレジェンドは、注目のデルビー・デッラ・マドンニーナを前に、正式にミランの殿堂入りを果たした。

その式典は、地元のライバルであるインテルとの試合開始を前に、ピッチ上で行われた。ミランにとって忘れがたい夜の幕開けにふさわしい場面となり、チームは最終的に見事な3-1の勝利を収めた。

名司令塔として知られるカカは、セリエAの選手として最後に権威あるバロンドールを受賞した選手であり続けている。ファンの間で、クラブに残した功績は今も色あせていない。

サン・シーロでの感情を言葉にできないカカ

ホームの観衆から熱烈な歓迎を受けたカカは、目に見えて感動していた。大一番を前にピッチに立ち、かつて自身がイタリアと欧州のサッカー界で圧倒的な活躍を見せる姿を見守ったサポーターの愛情をかみしめた。古巣からこの栄誉を授与された後、DAZN の取材に応じたカカは、この出来事にすっかり圧倒されたと認めた。

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「ミランのファンの皆さんとともにサン・シーロにいるときの気持ちを、言葉にするのはとても難しい。私にとって特別な日だ」と語った。

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クリスティアン・プリシッチにふさわしい特別なチャント

ピッチ脇でのインタビューでは、近い将来、同胞のブラジル人選手が再びミランで活躍する可能性について問われた。カカはその考えを歓迎する一方、現在レアル・マドリーに所属するベテラン選手にも賛辞を送った。

「トップクラブでブラジル人選手を見るのは好きだ。ミランでもまた見たいね」とカカは答えた。「それはそうと、ルカ・モドリッチのこともとても気に入っている。彼は友人でもあるんだ」

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続いてカカは、現在のミランの選手たち、なかでもアメリカ人FWクリスティアン・プリシッチに話題を移した。かつてアンドリー・シェフチェンコに捧げられた「彼はブラジル人ではない、でも……」というファンのチャントが、好調のウインガーにもぴったりだと提案した。

ダービーでの勝利を弾みにしたいミラン

試合前にカカが姿を見せたことは、現在のチームがピッチ上で大きな結果を残す後押しになったようだ。インテルに対する3-1の勝利は、セリエAの順位争いでミランに大きな弾みを与え、地元での優位性を確固たるものにした。

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チームは今後の試合にも、この勢いをつなげたいところだ。次戦、ミランはヨーロッパリーグでフェレンツヴァーロシュと対戦する。