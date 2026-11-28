共有 GOALをGoogleでフォロー

カメルーンサッカー連盟のサミュエル・エトー会長が、元フランス代表のスターで解説者のクリストフ・デュガリーを激しく批判した。デュガリーがアフリカサッカー連盟（CAF）を批判し、国際サッカー連盟（FIFA）による各国協会への資金配分について見解を示したことへの反論である。

広告

エトーは自身のSNSアカウントを通じて反論した。アフリカ各協会に割り当てられる資金をめぐるデュガリーの発言が大きな議論を呼んだことを受けたもので、カメルーン連盟会長はデュガリーが情報を混同しており、サッカー運営の政策について十分な知識を持っていないと非難した。

エトーはデュガリーに向けたメッセージで「良い選手だったからといって、他の人よりもサッカーを上手く語る正当性が自動的に与えられるわけではない。ましてやサッカーの政治に精通していることにはならない」と述べた。

さらに皮肉を込めた鋭い口調でこう続けた。「愚かさというものは時に根深いものなので、残念ながらお伝えしなければならない。FIFAに加盟する211の協会は、欧州の協会も含めて同じ額を受け取ることになる」

エトー、デュガリーに公の謝罪を要求

カメルーン連盟会長は、デュガリーの発言の中で誤りだと考える情報を訂正するだけにとどまらなかった。CAFについて不正確な情報を広めたとして、公に謝罪することが適切な対応だとし、謝罪を求めたのである。

広告 広告

エトーは「CAFについて意図的に誤った情報を広める人たちのように、もしまだ最低限の尊厳が残っているのなら、誠実になって謝罪すべきだ。結局のところ、我々は皆人間であり、過ちを犯すのは人の性だ」と語った。

Related Topics

またエトーは、CAFのパトリス・モツェペ会長との関係についてのデュガリーの発言にも言及し、モツェペ会長を親しい友人として紹介しないよう直接求めた。

「デュガリーさん、モツェペ会長をあなたの友人として紹介するのは控えていただきたい。あなた方は異なる世界に属しており、その責任は比べようもない」

広告

対立に火をつけたFIFAの資金とは？

デュガリーはフランスのラジオ局『RMC』の番組『Rothen s'enflamme』に出演した際に物議を醸した。アブジャで行われたCAF総会で、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がアフリカの各協会に2500万ドルずつの資金提供を発表した後、熱烈な拍手を浴びた光景を批判したのである。

1998年の世界王者であるデュガリーは、目にしたものは「生中継の腐敗」だと断じ、なぜ各協会の会長たちが立ち上がってインファンティーノに拍手することを強いられたのかと疑問を呈した。そして、次期会長選を前にFIFA会長がアフリカの各協会から得ている支持と結びつけた。

広告

さらに、CAFのパトリス・モツェペ会長の姿勢も批判し、あの光景はアフリカサッカーのイメージを損ない、各協会の決定の独立性に疑念を抱かせるものだとした。

論争の核心の一つは、FIFAが提案している2027年から2030年までの資金プログラムだ。このプログラムでは、アフリカの協会だけでなく、加盟211協会それぞれに最大2500万ドルが割り当てられる。

広告

FIFAによれば、この提案はサッカーの発展、インフラ、育成年代のプロジェクト、女子サッカーを支援することを目的としている。ただし、2027年3月のFIFA総会での承認を含め、組織としての手続きと承認を経る必要がある。

FIFAはすでに、新たな配分はすべての加盟協会が対象となり、次のサイクルでサッカー発展への投資総額を63億5000万ドルに引き上げる計画の一環だと説明していた。

広告

エトーの発言は、アフリカサッカーの運営と国際的なサッカー機関との関係をめぐる議論に再び火をつけるものとなった。また、競技の運営者と、解説者やコメンテーターに転身した一部の元スターとの間で緊張が高まっていることも浮き彫りにしている。

エトーは以前にもフランスのジャーナリスト、ダニエル・リオロと舌戦を繰り広げており、今回はデュガリーに矛先を向けた。批判に対してCAFとパトリス・モツェペ会長を擁護する姿勢を貫いていることがうかがえる。