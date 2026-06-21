「愚か者で敗北主義者」…サウジアラビアのファンがドニスをスペインの炎で焼き尽くす

2026年W杯グループリーグ第2戦で、サウジアラビア代表はスペインに0-4で惨敗。この結果にサポーターは激怒し、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスに責任を帰した。 第1節ウルグアイ戦で見せたレベルとは程遠い内容だった。

ギリシャ人監督への批判は激しさを増した。

試合後、SNSには「序盤の読みが外れた」「スペインの強さに対応できなかった」との投稿が殺到した。

一部は彼を「愚か者」と非難し、守備に偏りすぎた戦術は「敗北主義」だと批判した。









先発メンバーの選択も疑問視されている。

特に最近信頼されていた数名が外された先発メンバーは、ファンの中で最も物議を醸した。

守備も攻撃も機能せず、序盤に3失点。スペインゴールに脅威を与える攻撃もなかった。

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5バックも裏目に出た。スペインの脅威を消すどころか、大きなスペースを与えてしまったと指摘されている。

ウルグアイ戦との比較が怒りを増幅

ウルグアイ戦では1－1の引き分けで勝ち点1を得たが、その時のバランス良い守備が今回は見られなかった。













スペイン戦では、ウルグアイ戦で示した守備の組織力、ボール運び、闘志がすべて失われたとされ、開幕戦の成功をもたらした戦術から後退したとの声も聞かれる。

次戦のカーボベルデ戦では、ドニス監督へのプレッシャーが高まっている。

次戦のカボ・ヴェルデ戦はチームの命運を左右し、ギリシャ人監督への圧力は高まるばかりだ。

多くのサポーターは、ドニス監督が速やかに問題を修正し、チームのアイデンティティを取り戻すべきだと考える。特に、2026年ワールドカップでサウジアラビア代表の戦いが始まってから、最も怒りに満ちた夜となったスペイン戦の後だけに、新たな失態があれば批判は倍増し、監督の立場はさらに困難になるだろう。