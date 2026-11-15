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バルセロナのスター、ラミン・ヤマルが、スペイン戦で退場させられる原因となったイングランド代表の中盤の選手エリオット・アンダーソンに対し、怒りの言葉を浴びせた。ヤマルはディフェンダーのクアンサーからボールを奪い、PKを獲得。これによりスペイン代表は試合の流れに戻ることになったが、その時点でイングランドは3対0とリードを広げていた。

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トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は、フィジカル面での優位性を生かしてホームチームを圧倒し、メトロポリターノの地で大勝へと向かっていた。しかし、試合の流れを一変させる一場面が訪れた。

ヤマルがクアンサーからボールを奪い、イングランドのゴールへと持ち運ぶと、GKトラフォードとほぼ一対一の状況を迎えた。だがアンダーソンが背後から追いつき、ゴールへ向かって前進する彼をつかんで倒してしまった。

主審はスペインにPKを与え、ヤマルから明白な得点機会を奪ったとして、アンダーソンに一発レッドカードを提示した。これによりイングランド代表は10人で試合を続けることを余儀なくされた。

「バカ、バカ」、アンダーソンに激怒したヤマル

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この一件は退場の判定だけでは終わらなかった。ヤマルはピッチから立ち上がるやいなやアンダーソンと口論になり、彼に向かって「バカ、バカ」という言葉を繰り返した。そして、スペイン代表がPKを実行してプレーを再開できるよう、早くピッチから立ち去るよう促した。

PKを担当したのはミケル・オヤルサバルで、彼はこのチャンスを無駄にせず、ボールをゴールネットへと突き刺し、スペインの1点目を記録して点差を1-3に縮めた。これによりホームチームは試合での望みを取り戻す機会を得た。

この場面が訪れたのは、スペイン代表がイングランドのプレッシャーに苦しみ、相手の攻撃を止める術を見出せずにいたタイミングだった。そんな中、ヤマルがクアンサーからボールを奪い、チームのプレーに活気を取り戻すPKを獲得することで、局面を変えることに成功したのだ。