トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は、フィジカル面での優位性を生かしてホームチームを圧倒し、メトロポリターノの地で大勝へと向かっていた。しかし、試合の流れを一変させる一場面が訪れた。
ヤマルがクアンサーからボールを奪い、イングランドのゴールへと持ち運ぶと、GKトラフォードとほぼ一対一の状況を迎えた。だがアンダーソンが背後から追いつき、ゴールへ向かって前進する彼をつかんで倒してしまった。
主審はスペインにPKを与え、ヤマルから明白な得点機会を奪ったとして、アンダーソンに一発レッドカードを提示した。これによりイングランド代表は10人で試合を続けることを余儀なくされた。
「バカ、バカ」、アンダーソンに激怒したヤマル
この一件は退場の判定だけでは終わらなかった。ヤマルはピッチから立ち上がるやいなやアンダーソンと口論になり、彼に向かって「バカ、バカ」という言葉を繰り返した。そして、スペイン代表がPKを実行してプレーを再開できるよう、早くピッチから立ち去るよう促した。
PKを担当したのはミケル・オヤルサバルで、彼はこのチャンスを無駄にせず、ボールをゴールネットへと突き刺し、スペインの1点目を記録して点差を1-3に縮めた。これによりホームチームは試合での望みを取り戻す機会を得た。
この場面が訪れたのは、スペイン代表がイングランドのプレッシャーに苦しみ、相手の攻撃を止める術を見出せずにいたタイミングだった。そんな中、ヤマルがクアンサーからボールを奪い、チームのプレーに活気を取り戻すPKを獲得することで、局面を変えることに成功したのだ。