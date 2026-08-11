パリ・サンジェルマンの指揮官ルイス・エンリケが、大きな衝撃を与える発言を放った。スペイン人MFファビアン・ルイスを2026年のバロンドール最有力候補の筆頭に挙げたのだ。クラブとスペイン代表の双方で、最大級のタイトルを次々に獲得した並外れたシーズンを通じて、この中盤の選手が残した非凡な成果がその根拠となっている。

スペイン紙『スポルト』によると、2026年UEFAスーパーカップ開幕を数時間後に控えたパリ・サンジェルマンのトレーニングの場で、ルイス・エンリケは、ファビアンにはこの賞を争う極めて強力なチャンスがあると語った。ワールドカップ、欧州選手権、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAネーションズリーグの制覇を一手に収めたからだ。

スペイン人指揮官は断言した。「ファビはワールドカップ、2年前の欧州選手権、チャンピオンズリーグを2連覇、そしてネーションズリーグを勝ち取った。バロンドールだ！間違いなくバロンドールだよ！」

支持の声はルイス・エンリケにとどまらなかった。パリ・サンジェルマンの主将マルキーニョスも、チームメイトがこの賞を争うにふさわしいという確信を示し、こう語った。「足りないのはバロンドールだけ、それだけだ」。ルイスがすでにタイトルに彩られた輝かしい実績を有しており、あとは世界サッカーにおける最大の個人的栄誉を手にするだけだという意味である。

ファビアン・ルイスはここ最近、並外れた実績を積み上げてきた。パリ・サンジェルマンとスペイン代表の功績において重要な役割を果たし、フランスのクラブとともにフランス・リーグ1、UEFAチャンピオンズリーグ、インターコンチネンタルカップ、フランス・スーパーカップ、そしてUEFAスーパーカップのタイトルを獲得。一方で、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペイン代表においても影響力のある存在の一人であった。

ファビアンを大物たちの中に押し上げた並外れたシーズン

ルイスは、バロンドール受賞者の一覧に自らの名を刻む歴史的な機会を手にしている。ここ数年で、将来有望な中盤の選手から、世界の舞台でこのポジションを代表する最も傑出した選手の一人へと成長を遂げたのだ。

バロンドール争いはルイス一人にとどまらない。候補者の一覧には第一線のスターが数多く名を連ねており、その筆頭にはフランス人キリアン・ムバッペ、イングランド人ハリー・ケイン、スペイン人ラミン・ヤマル、フランス人ウスマン・デンベレ、マイケル・オリセ、そしてノルウェー人アーリング・ハーランドが挙げられる。

クヴァラツヘリア、ダークホース

一方、ジョージア人フヴィチャ・クヴァラツヘリアが、争いの構図を覆しうる最有力候補の一人として浮上している。ワールドカップには出場していないものの、パリ・サンジェルマンのUEFAチャンピオンズリーグ2連覇において中心的な役割を果たしたからだ。

クヴァラツヘリアは欧州の大会で目を引く数字を残した。16試合で10ゴール6アシストを記録し、加えてノックアウトステージでは6ゴール4アシストと、10ゴールに直接関与。レポートに記載されたデータによれば、UEFAチャンピオンズリーグのシーズン最優秀選手賞を受賞した。

それでもなお、バロンドール争いはあらゆる可能性に開かれたままである。とりわけ、ワールドカップ制覇は重要な要素ではあるものの受賞を確定させるものではなく、この賞はワールドカップという大会だけでの最優秀選手ではなく、シーズン全体を通じた最優秀選手に贈られるべきものだと強調されている点においてはなおさらだ。