意外な告白…レヴァンドフスキをレアル・マドリードから遠ざけたアドバイス

ポーランド人FWロベルト・レヴァンドフスキは、まもなくアメリカリーグで新天地デビューを迎える。かつてはレアル・マドリード入りが目前だった。

彼は2022年にバイエルンからバルセロナへ移籍し、4シーズン過ごした後、今夏契約満了で退団した。

元代理人のチェザレ・コハルスキ氏は、レヴァンドフスキがバイエルンとの契約を解除してレアルへ移籍する用意があったと明かした。しかし、より大きな成功を収めるまで待ったほうが良いと助言した。

スポーツ紙によると、コハルスキ氏は「レヴァンドフスキはレアル・マドリードとの契約目前だった。ドルトムントからバイエルンへ移籍すると発表されるわずか2～3週間前のことだ」と語った。

「本来、彼はバイエルンとの契約を解除してレアルへ移籍したかった。条件は20％ほど良かったが、この判断がバイエルンのエースとしての道を固めた。移籍していれば、レアルでは11番や12番手の選手だっただろう」と語った。

コハルスキ氏は、レアル移籍への圧力は大きかったと認めたが、2014年当時、バイエルンとの合意を破ることは拒んだと語った。

彼は「ドイツに残れば世界的なスターになれる」と確信していた。

また、レアルは毎年ロベルトの状況を問い合わせ、2018年冬にはペレス会長の側近と会談し、「バイエルンと交渉すれば正式オファーを出す」と伝えられたという。