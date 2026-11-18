共有 GOALをGoogleでフォロー

ブラジルのサントスが、2027年前半におけるロドリゴのレンタル移籍の可能性を探るため、非公式な形でレアル・マドリーに初期的な打診を行った。アカデミー出身の代表的な選手の一人を呼び戻そうとする試みだが、スペインのクラブの姿勢を考えると、取引の成立は難しい状況だ。

広告

先週、ジャーナリストのファビオ・ソルマーニ氏が自身のYouTubeチャンネルで、サントスが25歳のFW獲得に関心を寄せていることを明かした。その後、ブラジルの「ESPN」も、たとえ短期間のレンタルという形であっても、同選手の復帰の可能性を探る動きがクラブ側にあることを確認している。

サントスは、2027年初めに開幕するパウリスタ選手権でロドリゴが自軍のユニフォームを着ることを夢見ている。しかし、レアル・マドリーは同選手を手放すつもりはなく、試合復帰のゴーサインが出次第、すぐにチームに戻したい考えであり、このシナリオは極めて実現性が低いとみられる。

ロドリゴはレアル・マドリー内で高く評価されており、クラブは現時点で、売却であれレンタルであれ、同選手を放出する考えを持っていない。特にクラブは彼を重要な戦力の一人とみなしており、重傷による長期離脱を経た今、手放すことは望んでいない。

ESPNが以前報じたところによると、 ジョゼ・モウリーニョはこのブラジル人選手をチームに上積みをもたらせる存在と見なしており 、負傷からの復帰後、コンディションを急いで判断したり放出を検討したりするのではなく、徐々に本来の調子を取り戻すための十分な時間を与えることもいとわないという。

広告 広告

ポルトガル人指揮官のこの姿勢は、今後ロドリゴを戦力として活用したいというレアル・マドリーの意向を反映している。特に同選手は長期にわたってピッチを離れており、先発の座を再び争う前に、フィジカルコンディションと試合勘を取り戻す必要がある。

Related Topics

ロドリゴはここ数日、レアル・マドリーの許可を得てサントス市にあるレイ・ペレ・トレーニングセンターに滞在し、右膝の前十字靭帯および外側半月板の断裂を伴う負傷からの回復に向けたリハビリプログラムに取り組んでいた。その後、残りの回復過程を進めるためにスペインへ戻っている。

選手本人も、現時点でレアル・マドリーを離れることは考えていないようだ。各種情報によれば、彼はクラブへの残留を強く望んでいるという。特に負傷期間中を通じてフロント、コーチングスタッフ、チームメイトから受けたサポートが、チームに恩返しをし、このユニフォームを着てピッチに戻りたいという思いをさらに強めている。

広告

イングランドのクラブもロドリゴの獲得に関心を示しているものの、本人はそれらのオファーに大きな興味を示していない。レアル・マドリーでのキャリアを続けたいと考えていることから、本人にとって象徴的な意味を持つサントス復帰という選択肢も、現在の優先事項からは外れている。

一方のサントスも、ロドリゴの件を次の移籍市場で期待される唯一の案件とは位置づけていない。クラブは、2027年シーズンに向けたチーム補強や主力選手数名の契約延長に関する重要な決定を下す前に、会長選挙の結果を待つ方針だ。

広告

検討事項には、ネイマール、フィリペ・コウチーニョ、エヴェルトン・セボリーニャの去就に加え、現在クルゼイロからサントスにレンタル中のFWガブリエル・バルボサの残留をめぐる同クラブとの交渉も含まれる。サントスは同選手の完全移籍での残留を確実にする合意を目指している。

こうしたことから、ロドリゴを呼び戻したいというサントスの思いは、合意間近の本格的な交渉というより、レアル・マドリーの姿勢を探る試みに近いとみられる。スペインのクラブは同選手を手放すことを考えておらず、ブラジル人FW自身も、回復の道のりを終えた後に白い巨人での地位を取り戻すことを最大の目標に据えている。