意図的な無視か、失言か？…ファン・デイクの意外な発言がモロッコ人を刺激した。

オランダ代表主将ファン・ダイクの発言が波紋を呼んでいる。 2026年W杯の強豪としてモロッコを挙げず、アルゼンチンとブラジルだけを称賛し物議を醸した。オランダはベスト32でモロッコまたはブラジルと対戦する可能性がある。

スウェーデン戦（5-1）後の会見で彼は次のように語った。 「アルゼンチンは大会初戦からタイトル防衛への強い意気込みを示した。ブラジルも非常に強力で、多くの可能性を秘めている」と語った。しかし、ブラジルとグループ首位を争うモロッコ代表には一切言及しなかった。

ファン・ダイクは「簡単な試合はない。だが、今は自チームに集中し、成長を続けることが重要だ」と続けた。この発言は、大会で好調のモロッコ代表を無視したとして受け止められた。

一方、オランダ代表のロナルド・クーマン監督は中立的な姿勢を示した。ラウンド32でブラジルとモロッコのどちらを望むか問われると、スウェーデン戦5-1勝利後の会見でこう語った。 「どちらも強い。初戦は引き分けた」

さらにクーマンは「モロッコは前半、ブラジルは後半、どちらも非常に良かった。どちらが優れているとは思わない」と続けた。これはモロッコに言及しなかった自チーム主将とは対照的だった。

オランダは日本との2-2の引き分けとスウェーデンへの大勝でグループ首位をほぼ確定。現在は敗退が決まっているチュニジアとの最終戦に備えつつ、ノックアウトステージの対戦相手を待っている。