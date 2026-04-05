意図的な曖昧さ…バイエルン・ミュンヘン、ケインを巡りレアル・マドリードを惑わせようとしている

バイエルン・ミュンヘンでは、現在誰もが気にかけている疑問――ハリー・ケインはレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に間に合うのか――をめぐり、不透明な状況が続いている。

32歳のイングランド代表キャプテンは、先週月曜日、ドイツ時間の17時30分から18時の間に、「スリーライオンズ」の非公開練習中に足首の痛みを訴えた。この負傷は、他の選手の接触なしに発生したものとされている。

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それ以来、ケインはチーム練習に参加していない。また、土曜日のブンデスリーガ、フライブルク戦（3-2）のメンバーからも外れていた。

それにもかかわらず、クラブは怪我の詳細について極めて慎重な姿勢を崩しておらず、選手がどちらの足を痛めているかさえ明らかにしていない。

ドイツ紙「BILD」がバイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルに右足首が負傷しているのかと尋ねたところ、彼は笑顔でこう答えた。「今その質問をするのは意地悪ですね…私は彼の足を見ていませんが、両足とも腫れているように見えます」

記者が、痛みの正確な部位をエベル氏が把握しているかどうかを再度尋ねた際も、明確な回答は得られなかった。

現状において、クラブは正確な診断や離脱期間についてまだ発表していない。また、ヴィンセント・コンパニ監督も質問に対し、これ以上の詳細を明かすことを拒否しており、右足首か左足首のどちらが負傷しているのかは依然として不明のままである。

ケインは先週金曜日に公の場に姿を見せなかったものの、周囲は来週火曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるレアル・マドリード戦への出場準備について楽観的な見方を示している。一方、「BILD」紙は、バイエルンがこの重要な一戦を前に、戦術的な理由から怪我に関する情報を意図的に曖昧にしている可能性があると指摘している。