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ルカ・ヴシュコヴィッチは昨季、ブンデスリーガで台頭した選手の一人だ。期限付き移籍で所属したHSVで好プレーを見せたが、残留は認められなかった。一方、保有元のトッテナム・ホットスパーにも残りたくなかったという。

クロアチア代表のヴシュコヴィッチは、スカイスポーツのインタビューで、将来の見通しが立たなかったことが、移籍期間の終了後もトッテナムに残らず、5400万ユーロでブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンへ移籍した主な理由だと説明した。

「彼ら（トッテナムのクラブ首脳陣、編集部注）は、私をチームの構想に入れていないと言った。だから、チームでポジションを争うことに意味はないと思った」。ヴシュコヴィッチは、ロンドンで実力を示す機会を得られなかったことを嘆いた。

だが実際には、スパーズからブライトンへの移籍は19歳のヴシュコヴィッチにとって大成功となった。ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるブライトンで不動のレギュラーとなり、チームの現在の好調にも貢献している。

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複数の強豪クラブがヴシュコヴィッチに関心か

ブライトンはプレミアリーグ11試合を終えて勝ち点22で現在2位。特にヴシュコヴィッチを中心とする守備陣は、ここまでのリーグ戦で失点をわずか9に抑え、好印象を与えている。昨季は期限付き移籍でHSVに所属したヴシュコヴィッチは、今季ここまで公式戦18試合に出場し、1得点1アシストを記録している。

19歳の好パフォーマンスには、すでに欧州の複数の強豪クラブが関心を寄せているとされる。リヴァプール、チェルシー、レアル・マドリー、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンがヴシュコヴィッチに注目しているという。 バイエルンは過去にも獲得に緩やかな関心を示していた 。

ヴシュコヴィッチとブライトンの契約は、今夏の移籍後、2031年6月末までとなっている。クラブ側には契約をさらに1年延長できるオプションもある。