イングランドでは今夏、1億ユーロ超となる大型移籍が成立しそうだ。 トッテナムはニューカッスルのMFサンドロ・トナーリ獲得で1億1500万ユーロの大型移籍へ交渉が急展開している。

英紙『ザ・アスレティック』によると、トッテナムはすでにニューカッスルと本格交渉に入り、早期合意を目指す。17位に終わった昨季の反省から、戦力強化に全力を注ぐ。

2029年まで契約が残るトンマリの移籍金として、ニューカッスルは1億1500万ユーロを要求。これはイングランドクラブの巨額投資を象徴する額だ。

トッテナムのロベルト・ディ・ゼルビ監督はチーム再建のため、元ミランのトンマージ獲得を密かに進めている。

ただし、マンチェスター・シティも獲得競争から撤退しておらず、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン選手への1億3900万ユーロのオファーとは別に、トンアリ獲得を狙っているという。

この金額で移籍が成立すればプレミアリーグ史上最高額の一角に入るが、1年前にアレクサンダー・イサクが記録した最高額には及ばない。

スウェーデン代表FWイサクは昨年、ニューカッスルからリバプールへ約1億4500万ユーロで移籍し、プレミアリーグ最高額記録を樹立。その直前、チームメイトのフェルツがレバークーゼンから1億2500万ユーロでリバプールへ加入し、当時の最高額をマークしていた。

それ以前は2023年にチェルシーが1億2100万ユーロで獲得したエンツォ・フェルナンデスが最高だった。これらの巨額移籍金は、イングランドクラブの財政力を示している。

26歳のトゥナリは欧州屈指のMFとされ、ミランからニューカッスルへ巨額移籍金で加入したが期待に応えられず、今夏の退団が濃厚だ。

低迷したシーズンを受けた戦術的危機を乗り切るため、スパーズはチーム再建を急ぐ。その一環として、ポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスの獲得も視野に入れている。

マンチェスター・シティもノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンに1億3900万ユーロのオファーを提示し、獲得競争に名乗りを上げているが、成立かは不透明だ。

これらの動きは、財政難に苦しむ欧州のクラブが増えている一方で、英クラブが巨費を投じて移籍市場を支配している現状を浮き彫りにしている。