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スペインのプロサッカーリーグを運営するラ・リーガも、近年世界的な現象となっているサイバー攻撃の波から逃れることはできなかった。

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スペイン紙『アス』によると、ラ・リーガは本日月曜日、11月14日から16日にかけてこの犯罪の被害に遭ったことを認めた。データへの不正アクセスに成功した犯人は「ラ・リーガおよび一部クラブのデジタルサービスに登録しているユーザーの個人データを抜き取った」という。

ラ・リーガは、同機構のセキュリティチームが攻撃元を特定したと発表した。

さらに「11月16日、チームは攻撃を封じ込め、データの抜き取りを阻止し、攻撃者をブロックするために必要なあらゆる措置を講じた。インシデントはこのプラットフォームに限定されており、リーグのその他のシステムや大会の運営には影響を及ぼしていない」と説明している。

ラ・リーガは現在も、今回のサイバー攻撃による被害の評価と、その全容の把握を進めている。

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また、「新たな攻撃の試みを検知し、デジタルサービスの安全を最大限に確保するため、システムの監視」を強化したと明らかにした。

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この攻撃はスペインデータ保護庁（AEPD）に報告されたほか、捜査を担当する国家警察の中央サイバー犯罪対策部門にも告訴が提出された。被害を受けたクラブにも通知が行われている。

世界のサッカー界に広がるサイバー攻撃：サッカーの扉を叩くデジタルの脅威

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サイバー攻撃：サッカーの扉を叩くデジタルの脅威

サイバー攻撃はもはや、銀行や政府機関に限られた一過性の技術的トラブルではない。ここ数年で、世界中の主要なスポーツ団体や組織を標的とする、憂慮すべき世界的な現象へと変貌している。

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サッカー産業は大規模なデジタル化を遂げ、リーグやクラブ、大陸連盟はテレビ放映の管理、チケット販売、選手の技術データ分析、数十億ドル規模のスポンサー契約の管理に至るまで、クラウド基盤やデジタルプラットフォームに依存するようになった。その結果、世界で最も人気のあるスポーツは、ハッカーやサイバー犯罪集団にとって格好の標的となっている。

スポーツ界を襲うこうしたデジタル攻撃の目的はさまざまだ。システムを麻痺させ、データベースを凍結させるランサムウェアによる金銭の恐喝もあれば、選手の移籍交渉やメディカルファイル、ファンや会員のデータといった機密情報の窃取もある。さらに、アクセスが集中する時間帯にライブ配信サーバーを停止させる組織的な攻撃も行われており、甚大な経済的損失をもたらすとともに、ファンとビジネスパートナー双方の信頼を揺るがしている。

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サッカー界では最近、警鐘を鳴らすような大規模な侵害が相次いでいる。欧州のビッグクラブがサイバー攻撃を受けたほか、主要大会のチケット販売プラットフォームも標的となり、プレミアリーグや欧州サッカー連盟（UEFA）のデジタルシステムへの侵入も試みられた。

こうした攻撃の急増を受け、スポーツ団体はセキュリティ体制を根本から見直し、サイバーセキュリティやデータ暗号化のシステムに多額の投資を行っている。現代サッカーにおいて、仮想空間のスタジアムやデジタルプラットフォームを守ることは、スタンドやピッチの安全を確保することに劣らず重要になっているからだ。