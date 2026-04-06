2025年アフリカネイションズカップの優勝チームをめぐる法的な争いは、最終局面を迎えた。

数週間にわたる待機を経て、セネガルサッカー連盟はアフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会から正式に理由付決定書を受け取った。この文書は、セネガル側がローザンヌの国際スポーツ仲裁裁判所（CAS）で訴訟手続きを開始することを可能にする「鍵」となるものである。

本件は、決勝戦で観客による騒動が発生し、セネガル代表がピッチを退場した事態を受け、CAFがモロッコに3-0の不戦勝を認定した決定を巡るものである。

委員会はモロッコのテクニカル勝利を認定したが、「表彰式に関する事項」（メダル、トロフィー、賞金）については、法的権限の範囲外であるとして判断を避けた。

関連記事：論争が再燃…セネガル、アフリカ王者の行方を左右する法的措置を準備



さらに、アフリカサッカー連盟（CAF）執行委員会の姿勢が事態をさらに不透明なものにしている。同委員会は現在まで大会の優勝チームを公式に発表しておらず、案件全体を国際裁判所の「最終判断」に委ねるにとどまっている。

「スピードより正義」

事態の深刻さを反映する声明の中で、国際スポーツ仲裁裁判所（CAS）のマシュー・リープ事務局長は、同機関が独立した仲裁人を通じてこの複雑な紛争に対処する準備が万全であることを強調した。

同氏はフランスの「RMC」に対し、「我々はファンの熱意や、各チームが最終的な優勝チームを知りたいという切迫した思いを理解している。すべての関係者の公正な裁判を受ける権利を保証しつつ、手続きを可能な限り迅速に進めるよう努める」と付け加えた。

関連記事：CAF会長がセネガルへ…ダカールでの出迎えは？



今後どうなるのか？

この件が「TAS（国際スポーツ仲裁裁判所）」に付託されれば、同裁判所の審議がこのドラマチックな一連の出来事の最終局面となる。その決定は「最終的かつ上訴不能」となるからだ。

その決定は、モロッコの優勝認定か、セネガルの異議申し立てを認めるかのいずれかとなる。後者の場合、再試合が行われるか、あるいは大会の勢力図を一変させるような決定が下される可能性がある。