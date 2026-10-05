元ユベントスのスター、ミラレム・ピアニッチが、監督マッシミリアーノ・アッレグリがフリーキックを蹴る機会を自身に与えるために用いた方法について明かした。それは、セットプレーの実行にこだわっていた元チームメートのクリスティアーノ・ロナウドを犠牲にする形でのものだった。

この出来事は2019年3月、セリエAでのユベントス対ナポリの一戦にさかのぼる。試合はユベントスが2対1で勝利した。

ユベントスは、ロナウドがナポリのGKアレックス・メレトに倒された後、絶好の位置でフリーキックを獲得した。メレトはこのプレーでレッドカードを受けた。

ピアニッチは、「ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト」紙が伝えたコメントの中で、アッレグリがピッチ上で膝を押さえているロナウドを見て、彼を一時的に外すために医療スタッフの介入を要請し、その状況を利用してピアニッチにフリーキックを蹴る機会を与えたと語った。

元ユベントスの選手は、距離が自分に適していたと付け加え、その後ボールを蹴ってゴールを決めることに成功したと述べた。一方、ロナウドはピッチに戻り、ピアニッチはハーフタイム後に退場処分を受けた。

ピアニッチはこの出来事について冗談めかしてこう語った。「ボールを取り戻す唯一の方法がこれだったんだ。ありがとう、マックス」

ピアニッチはセリエAでのプレー期間中、アルゼンチン人のパウロ・ディバラと並んで、フリーキックの名手として最も傑出した選手の一人だった。

一方のロナウドは、キャリアを通じてフリーキックに大きく依存していたにもかかわらず、ユベントスでの数字は目を引くものではなかった。イタリアのクラブで実行した98本のフリーキックのうち、わずか1点しか決められなかった。