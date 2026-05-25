悲劇的な敗退で、リオネル・メッシの6度目のW杯出場が危ぶまれる。

アルゼンチンに悲劇。リオネル・メッシはフィラデルフィア・ユニオン戦（6-4）で負傷し、試合終了15分前に退場した。ワールドカップを目前に控えたタイミングでの離脱となった。

この試合は、カナダ、メキシコ、米国で開催されるW杯を前にリーグが中断する直前の最終戦だった。インター・マイアミは開始10分で0－2と先行されたが、直後にメッシのパスからベルタラメが1点を返した。

直後、ブルーノ・ダミアーニの追加点で1－3とされ、ルイス・スアレスがすぐさま2－3とした。前半終了間際には再び同点。メッシの2本目のアシストをベルテラメが決め、3－3とした。

直後、スアレスが混戦から4-3とし、前半を折り返す。しかしVAR判定でPKを献上し、イロスキに同点弾を許した。

メッシはハムストリングを痛め20分後に交代、負傷の程度は不明。

終了10分前、スアレスのハットトリックでマイアミが勝ち越し、ロドリゴ・デ・ポールが6－4の幕切れをもたらした。

22日後にワールドカップを迎えるアルゼンチン代表にとって、メッシの負傷が軽微であることを祈るばかりだ。クリスティアーノ・ロナウド同様、メッシにも6度目の大舞台を踏んでほしい。