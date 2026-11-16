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アラン・ルシェルは10年前、ブラジルのチームをほぼ丸ごと失った飛行機事故から生還した。そして今、現役生活に幕を下ろす。

肩に担がれ、拳を高く突き上げ、花道を作ったファンと歌いながら、アラン・ルシェルは喜びに満ちた様子で最後の試合が行われるスタジアムに入った。37歳の彼は、サッカー選手として故郷ブラジルでも大きな名声や富を得たわけではない。それでも、人生における最大の勝者の一人であることは間違いない。10年前、シャペコエンセのチームをほぼ丸ごと失った飛行機事故の、6人の生存者の一人なのだ。

「長年、サッカーで生計を立てるために戦ってきた。でもその後は、サッカーを続けるために戦わなければならなかった」。ルシェルはインスタグラムに投稿した引退動画でそう振り返る。動画には背中に残る長い傷痕も映っている。その奥には最後の胸椎に埋め込まれたスクリューがあり、2016年11月28日の夜のことを生涯にわたって思い起こさせる。

コロンビアの都市メデジン近郊は霧に包まれていた。ボリビアの航空会社ラミアが運航するチャーター機は燃料が尽き、短距離飛行向けに設計されたアブロRJは、3000キロ余りの飛行を経て着陸態勢に入った後、現地時間22時15分ごろの最後の無線交信から間もなく山腹に激突した。ルシェルは残骸から最初に救出された。

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続いてチームメートのジャクソン・フォルマン（脚を切断）とネト・ザンピエル（肺に問題を抱えた）、記者1人、客室乗務員2人が救出された。フォルマンとザンピエルが再びサッカーの試合に出ることはなかった。一方、この事故では乗っていた71人が命を落とした。その中には、クラブ史上最大の試合となるコパ・スダメリカーナ決勝に向かっていた小さな1部クラブの選手、コーチングスタッフ、クラブ幹部も含まれていた。

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ルシェル、メッシとバルサを相手に復帰

フォルマンとザンピエルは現在、企業での講演で危機への対処について語っている。一方、ルシェルは再びサッカーに生きた。2017年8月7日、リオネル・メッシとFCバルセロナを相手にふさわしい形でピッチに復帰。そして今、育成年代を過ごしたECジュベントゥージの1部昇格を見届け、傷ついた体が求める引退を決断した。

「またサッカーができるようになるかどうかは分からなかった。でも、ここにいる限り、自分の人生にはまだ意味があると信じていた」とルシェルは明かした。

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ラミアは事故後、一度も運航を再開していない。遺族の大半はシャペコエンセから補償を受けた。安価な航空便を選んだクラブに責任があるためだ。しかし、犠牲者の遺族は今なお裁判で賠償を求めている。そして「シャペ」は2027年、セリエAでの1年を経て再び2部にいる。