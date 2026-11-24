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スポーツ仲裁裁判所（CAS）は火曜日、セネガルとアフリカサッカー連盟（CAF）、モロッコ王立サッカー連盟の間の紛争でセネガル側に有利な判断を下した。だが、タイトルをめぐる争いはまだ終わっていない。

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8カ月以上に及ぶ待機と憶測、食い違う発言、そして10月初旬にスイス・ローザンヌで開かれた公聴会を経て、 スポーツ仲裁裁判所は火曜日に判決を下し、アフリカネイションズカップ2025決勝をめぐる長い紛争に区切りをつけるとともに、 セネガルに待望の裁定をもたらし、モロッコからタイトルを剥奪した。

規定では、スポーツ仲裁裁判所の決定に対し、スイス国内の最高司法機関であるスイス連邦最高裁判所に不服を申し立てることが認められている。

モロッコ連盟は、紛争の他の当事者と同様に、決定の正式な通知日から最長30日以内にスイスの裁判所へ不服を申し立てることができる。

ただし、この手続きは事件を一から審理し直すことを意味するものではなく、スポーツ仲裁裁判所が判決の根拠とした事実関係や、技術面・競技面の証拠を裁判官が再評価する権限を与えるものでもない。

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スイス連邦裁判所はこの種の申し立てを極めて限定的な範囲で扱っており、主に審理するのは法的手続きの適正さと仲裁を規律するルールが守られたかどうかであって、紛争の本質について改めて判断するわけではない。

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数字もこの道の狭さを示している。スポーツ仲裁裁判所によれば、同裁判所の決定のうちスイス連邦裁判所に不服が申し立てられるのは毎年わずか約6%にとどまり、この手続きが例外的な性格を持つことを物語っている。

不服申し立ての道を開き得る5つの理由

法的ルールでは、スポーツ仲裁裁判所の決定をスイス連邦裁判所で争う際の根拠となる主な理由として5つが定められている。

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1つ目は、仲裁廷の構成が不適切であった場合だ。単独仲裁人の選任方法であれ、事件を審理した仲裁廷の構成であれ、これに該当する。

2つ目は管轄に関するもので、具体的には仲裁廷が権限外の紛争の審理を受け入れた場合、あるいは判断する権限のある事件について管轄を否定した場合である。

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3つ目は、仲裁廷が提示された請求の範囲を超えて判断した場合、または当事者が提出した請求のいずれかについて判断を怠った場合だ。

さらに、紛争当事者間の平等な取り扱いの原則が侵害された場合や、法的手続きの中で当事者の一方が主張や弁論を聞いてもらう権利を損なわれた場合にも、不服を申し立てることができる。

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5つ目にして最後の理由は、仲裁判断が公序に反する場合である。これは、国際仲裁機関の判断に司法が介入することを認める例外の一つとなっている。

モロッコの重要な武器

モロッコに可能性があるとしても、それはスポーツ仲裁裁判所が導き出した結論に単に異議を唱えることでは生まれない。事件に重大な法的または手続き上の瑕疵があったことを立証しなければならないのだ。

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最終判決が出るわずか数時間前、アフリカネイションズカップ2025決勝をめぐる問題が再び火を噴いた。モロッコ王立サッカー連盟は手をこまねいていたわけではなく、国際スポーツ仲裁裁判所「CAS」に緊急の公式書簡を送り、事件全体の公正性を脅かすとする「事案」が発生した疑いを報告していた。

『ラジオ・マルス』の情報筋によれば、モロッコはこの件における「極めて憂慮すべき状況」と自ら表現する事態を見過ごすつもりはなく、最後の瞬間まであらゆる法的権利を主張し続ける構えだという。

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この衝撃的な出来事の詳細は、先週日曜日に行われたとみられる電話でのやり取りにさかのぼる。相手は、スポーツ仲裁裁判所がこの事件の裁定のために任命した3人の仲裁人の一人であるドイツ人の法律専門家と、セネガルサッカー連盟のアブドゥライ・ファル会長だった。

モロッコ側は公式声明の中で、この接触に対する疑問と強い驚きを表明し、利用可能な法的な不服申し立ての手段を講じる権利を完全に留保するとともに、事件の公正性を損なったり、待たれる決定の公平さに疑念を生じさせたりするいかなる手続きも受け入れないと強調した。

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モロッコが起きたことを立証し、この仲裁人に公正性が欠けていたことを法廷で明らかにするか、判決を無効とする別の理由を示すことができれば、スポーツ仲裁裁判所の決定を取り消す道が開ける可能性がある。

モロッコに希望の扉を開く2つの事例

2020年12月、スイス連邦裁判所は、中国の競泳選手、孫楊に科されていた8年間の資格停止処分を取り消した。この処分は、2018年9月に受けたドーピング検査の検体を破壊したことによるものだった。

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連邦裁判所は声明で、スポーツ仲裁裁判所のメンバーの一人に偏りがあったことを理由に、孫楊側の申し立てを認めたと発表した。

同裁判所は、CASの決定は取り消され、CASは別の構成で改めて孫楊の事件について判断しなければならないと強調した。

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より近い事例もある。2023年6月22日、スイス連邦裁判所は、クロアチアのディナモ・ザグレブとオーストリア人アシスタントコーチのルネ・ポムスとの契約紛争に関するスポーツ仲裁裁判所（CAS）の判決を、仲裁廷の構成における手続き上の瑕疵を理由に無効とした。

問題の発端は2020年3月にさかのぼる。ディナモ・ザグレブは、新型コロナウイルスの感染拡大期にクラブが提示した減給案を拒否したことを受け、ルネ・ポムスを含むネナド・ビエリツァ監督のアシスタントスタッフを解任した。

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ルネ・ポムスは国際サッカー連盟（FIFA）に契約解除に対する金銭的補償を求めた。ディナモ・ザグレブは管轄権はクロアチアのスポーツ仲裁にあると主張して異議を唱えたが、FIFAはオーストリア人指導者の訴えを認め、クラブに補償金の支払いを命じた。

ディナモ・ザグレブはFIFAの決定を不服としてローザンヌのスポーツ仲裁裁判所に申し立てたが、約2年に及ぶ手続きの末、同裁判所はポムスが補償（約22万ユーロ）を受け取る権利を支持した。

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しかしディナモ・ザグレブはスイス連邦裁判所に訴え、同裁判所は仲裁廷の構成に瑕疵があったとして、スポーツ仲裁裁判所の決定を無効とした。

連邦裁判所の説明によれば、CASは仲裁人への異議申し立ての法定期限が過ぎた後に、国際サッカー連盟の要請を受け入れて仲裁人の一人を外し、代わりの仲裁人を任命していた。

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連邦裁判所は、仲裁人の交代で法定期限を守らなかったことが仲裁廷の構成の適正さを損なったと判断し、判決を取り消したうえで、適正な手続きに従って事件を改めて審理し直す必要があるとした。