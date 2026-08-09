アルゼンチンのスター、リオネル・メッシと家族は、68歳で亡くなった父ホルヘ・メッシを、サンタフェ州ロサリオ市郊外のエル・プラド墓地で行われた私的な葬儀で見送った。式典は特別な警備態勢の下、限られた家族のみが参列する形で執り行われ、悲しみの別れの瞬間に一家は完全なプライバシーを与えられた。

インテル・マイアミのスターは、土曜日の夜、妻アントネラ・ロクソと子どもたちを伴い、アメリカからプライベートジェットで移動し、母セリア・クッチティーニ、兄弟のマティアスとロドリゴ、そして妹マリア・ソルと合流して葬送の式に臨んだ。一家のプライバシーを確保するため、エル・プラド公園は日曜日の正午から来園者に対して閉鎖されることが決まった。

多くのファンがロサリオ空港や墓地の塀の前に集まり、アルゼンチンのスターへの支援と哀悼のメッセージを掲げた横断幕を残した。あるファンは墓地の柵に「頑張れレオ、私たちは君を愛している」と書かれた横断幕を掛け、アルゼンチン代表のキャプテンに対する大きな国民的共感を映し出す光景となった。

ロサリオ市長のパブロ・ハブキンはメッシ一家に哀悼の意を表し、地方政府はこの困難な状況の中で葬儀を守り、一家のプライバシーを確保するために準備を整えていると強調した。

アルゼンチンサッカー協会の指示に基づき、週末に行われたプロおよびユースの全カテゴリーの試合の前に、ホルヘ・メッシを追悼する黙祷が捧げられ、選手、コーチングスタッフ、審判はアルゼンチンのスターの父を悼んで喪章を着用した。

メッシがサッカーのキャリアを始めたロサリオの地元クラブ、アバンデラード・グランドリは、土曜日にソーシャルメディアのアカウントを通じて、チームの編成の中でアルゼンチンのスターと父が他の子どもたちとともに写った古い写真を、心のこもったメッセージとともに投稿した。

なお、ホルヘ・メッシは長期にわたる病気の合併症によりロサリオのサナトリオ・セントロ病院に入院した後、土曜日の未明に亡くなった。ロサリオのピッチでの最初の一歩からワールドカップ優勝、そして史上最高の選手という称号の獲得に至るまで、息子への惜しみない支援に象徴される大きな遺産を残してこの世を去った。