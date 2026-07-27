アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、ワールドカップ決勝でスペインに敗れてからちょうど1週間後、母国のサポーターに向けて感動的な謝罪のメッセージを送った。スペインは2つ目の星を手にし、アルゼンチンは世界王者のタイトル防衛に失敗した。

スカローニ監督は公式インスタグラムのアカウントを通じて長文の声明を発表し、まずアルゼンチンのサポーターに向けてこう語りかけた。「悲しみと喜び、涙と笑顔、痛みと安らぎ、緊張と平穏が入り混じった濃密な1週間を経て、ようやく腰を落ち着けて少しばかりの言葉をつづることができる」

同監督は、SNSは好きではないものの、自分の思いをサポーターに伝えるには最良の手段かもしれないと述べ、こう謝罪した。「私が言えるのは、皆さんにもう1つのカップを持ち帰り、たとえ数日間であっても喜びを与え、人生の中の悪いことすべてを忘れる手助けができなかったことを、申し訳なく思うということだけだ」

スカローニ監督はサポーターに対し、このチームが示そうとしてきた価値観を思い出してほしいと呼びかけ、選手たちを「戦士たち」と表現した。これは彼が妻と話すときに彼らを呼んでいた呼び名でもある。

そして次のように付け加えた。「努力、欲求、意志、状況が苦しくなっても決してあきらめない姿勢、何も残っていないときですら全力を尽くすこと、私たちを知らない人々から浴びせられる冷や水のバケツに耐えること、冷静さ、脚が頭の指令にもはや応じなくなっても立ち続けようとする意志……これこそが本物のカップだ」

同監督はコーチングスタッフ、選手たち、そしてアルゼンチンサッカー協会のスタッフに深い感謝の意を表し、代表チームが快適に過ごせるよう陰で働く人々をたたえた。また、チームが受け取った愛情に対し、サポーター一人ひとりに感謝を伝えた。

スカローニ監督は、強調のために2度繰り返した言葉でこの感動的なメッセージを締めくくった。「アルゼンチン人の友を持つ者は、宝を持っている」。これはアルゼンチンの人々と代表チームを特徴づける闘志と忠誠心を明確に示す言葉であった。