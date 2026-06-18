悲しい知らせと敬意を求める呼びかけ…メッシの家族からの声明

アルゼンチン代表でインテル・マイアミのキャプテン、リオネル・メッシの父ホルヘ氏が体調を崩したが、医療管理の下で回復している。家族が公式声明で発表した。

ホルヘ氏は健康問題を抱えているが、医療チームの管理下で着実に回復しているという。

家族は、ここ数時間で広がった憶測や報道に不快感を示し、プライバシーへの配慮を求めた。

また、家族以外が発信する情報には耳を傾けないよう求めた。

同時に、代表キャプテンの家族は、責任感と人間性を持ち、人々の健康や家族の安らぎが憶測や無責任な報道の対象となってはならないと強調した。

最後に、家族は支援と関心を寄せてくれたすべての人々に感謝を表明し、この段階ではプライバシーを尊重してほしいと要請。新たな進展があれば、適切な時期に公式ルートを通じて発表すると強調した。

この声明は、数日間のアルゼンチンメディアの報道を裏付ける。同報道は、メッシの父親の健康状態と2026年W杯アルジェリア戦で彼が示した動揺との関連を指摘していた。

アルゼンチン代表は3－0で勝利し、メッシは歴史的なハットトリックを達成したが、1点目を決めた直後に涙を流し、ピッチ上で動揺する姿が注目された。

試合後、39歳のメッシは「これはサッカーとは無関係だ。ここ数日はつらい日々だった」と明かした。