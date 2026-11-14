共有 GOALをGoogleでフォロー

ベルナルド・シウバは、正式に代表の主将に就任する中、クリスティアーノ・ロナウドの代表離脱を「国にとって悲しい瞬間」と表現した。アル・ナスルのスター選手と10年以上にわたり同じロッカールームを共有してきたMFは、今やポルトガルの新世代の才能を率いる役割を担っている。

広告

伝説的なCR7がいない新時代

ポルトガル代表では、リーダーの交代が正式に始まった。ロナウドの代表引退を受け、シウバがキャプテンマークを引き継いだ。この大きな変化について、レアル・ナドリードのスターは、20年にわたってチームを率いた伝説的FWが去ることを受け入れるのは、関わる誰にとっても難しいと認めた。

「自然な流れだ。私は代表で12年間、クリスティアーノと一緒にプレーできた。彼は常に私たちのキャプテンだった。クリスティアーノが代表に別れを告げた今、年長者や経験豊富な選手が若い選手たちを支え、ロッカールームの献身的な姿勢や仕事に取り組む文化を守っていかなければならない」とシウバは説明した。『A Bola』が伝えている。

シウバは、前任者の存在がいかに大きいかを認めつつ、チームはその挑戦に臨む準備ができていると強調した。「私たち全員にとって新たな章だ。この日は遅かれ早かれ必ず来るものだった。個人的には、彼とロッカールームを共にできたことは名誉であり誇りだったので、寂しい。これからは歩みを続け、ポルトガル代表が近年たどってきた成功への道を進もうとする。それが自然な流れだ」と付け加えた。

注目を浴びる重圧への対応

ロナウドほど象徴的な存在が去ったことで、メディアからの厳しい視線やファンの期待を誰が背負うのかという疑問が浮上している。シウバは、スタジアムの雰囲気は変わるかもしれないが、チームには経験豊富な選手がそろっているとすぐに指摘した。これまでスタジアムに足を運んだファンの大半は、まず何よりもバロンドールを5度受賞したロナウドを見に来ていたという。

広告 広告

「注目度という点では、いずれ変わるだろう。クリスティアーノがピッチに立つときの存在感の大きさは誰もが知っている。スタジアムに来る人の大半は彼を見に来ていたし、彼だけを目当てに来る人も多かった。今後はおそらくそうならない。代表ではその変化が少し大きく出るかもしれない。一方で、代表の選手たちはクラブで注目やプレッシャー、責任に慣れ、うまくいかないときに批判の矢面に立つことにも慣れている。だから、大きな問題だとは思わない」と新キャプテンは自信を示した。

Related Topics

次の試合 POR UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 DEN 視聴する

戦術面での変化とネーションズリーグでの不満

このMFは、ジョルジェ・ジェズス監督の下で、自​​由奔放なウイングから、より慎重に戦術的役割を担う選手へと変化していることにも触れた。監督は自分を、守備と攻撃をつなぐ「8番か10番」と見ていると考えている。一方、チーム内での経験が豊富なシウバも、今季のネーションズリーグでの出場時間には多少の不満を感じていると認めた。

最近の途中出場について、こう打ち明けた。「いつだって難しい。選手は皆、プレーしたいし、チームの一員として役に立ちたい。私もキャリアを通じて、そうすることに慣れてきた。役に立ち、試合に関わる。関われないときは、当然つらい。今回の代表活動はなおさらで、27人もいる中、一度にプレーできるのは11人だけだ。才能ある選手が大勢いる代表で、誰を選ぶかは監督にとって非常に難しい仕事だ。私として約束できるのは、常に全力を尽くすということだ」

広告

ジョルジェ・ジェズスとの再会と今後への展望

ジェズス監督との再会は、シウバにベンフィカでの若手時代を思い起こさせる。当時、監督がシウバを左サイドバックで起用しようとしたことを巡り、両者の間で意見が対立したことはよく知られている。シウバはその昔の出来事を笑い飛ばし、チームの成功に役立つならGKとしてでも、どのポジションでもプレーするつもりだと語った。また、近年の主要大会での失望を経て、現在の指揮体制の下でチームは大きく成長したと考えている。

「もちろん、そう願っている。最初の4試合は非常に良い指標になった。代表は成長し、改善した。その歩みが続くことを願っている。前回までの大会が失望であり失敗だったことは、間違いなく隠すつもりはない。私たちはもっと先まで進みたかったからだ」とシウバは締めくくった。