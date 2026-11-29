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元マンチェスター・ユナイテッド、アルゼンチン代表DFのマルコス・ロホが、土曜日にモンテビデオで行われたコパ・リベルタドーレス決勝でエストゥディアンテスがパルメイラスに0-1で敗れ、涙を流した。自身2度目の大陸タイトルを目指して古巣に戻った2009年の優勝経験者は、チームは胸を張ってウルグアイを後にすると語った。

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涙のロホ、エストゥディアンテスの決勝敗退を振り返る

元マンチェスター・ユナイテッドDFのマルコス・ロホが涙を流した。土曜日にモンテビデオのセンテナリオ・スタジアムで行われたコパ・リベルタドーレス決勝で、エストゥディアンテスはブラジルの強豪パルメイラスに0-1で敗れた。ラモン・ソサの決勝ゴールにより、アルゼンチンのクラブは5度目の大陸制覇を逃し、パルメイラスが4度目のリベルタドーレス優勝を果たした。

エストゥディアンテスでキャリアを始め、2009年に同クラブで優勝したロホは、その後スパルタク・モスクワ、スポルティングCP、マンチェスター・ユナイテッド、ボカ・ジュニアーズでプレーした。幼い頃から親しんだクラブのユニフォームを着て、再び決勝に臨む機会が訪れるとは思っていなかったと認めた。

「悲しいが、胸を張って帰る」

試合終了後、Telefeで感情を込めて語ったアルゼンチン代表通算61試合出場のロホは、2014年FIFAワールドカップの決勝に進出し、マンチェスター・ユナイテッド在籍中には4度タイトルを獲得した。ラプラタにトロフィーを持ち帰ることはできなかったものの、大会を通じたエストゥディアンテスの戦いぶりに誇りを示した。

「感情が高ぶっている。エストゥディアンテスでもう一度プレーできるとは思っていなかったし、ましてこのユニフォームで再びコパ・リベルタドーレスの決勝を戦えるとは思っていなかった」とロホは語った。「素晴らしいリベルタドーレスでの戦いを見せ、これ以上ないほどクラブを代表したこのグループの一員でいられたことは、大きな誇りだ。優勝カップをラプラタに持ち帰れず悲しい気持ちで帰るが、最後の最後まで全力を尽くしたので、胸を張っている」

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パルメイラスが歴史を刻み、ムスレラは引退を表明

この敗戦は、40歳のエストゥディアンテスGKフェルナンド・ムスレラにとっても現役生活の終わりとなった。プロデビューを果たしたウルグアイの同じスタジアムで、引退を表明した。「結果には強い悔しさがあるが、今日の試合まで自分たちがどう戦ってきたかには満足している。とても幸せな気持ちで去る」とムスレラはESPNに語り、チームメートとクラブ会長のセバスティアン・ベロンに感謝した。

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一方、アベル・フェレイラ率いるパルメイラスは、2026年の決勝トーナメントで記録となる11連勝を祝った。リベルタドーレス優勝回数は4度となり、フラメンゴと並んだほか、歴代の優勝回数でエストゥディアンテス、リーベル・プレートにも並んだ。

大陸の舞台での戦いを終え、立て直しを図るエストゥディアンテス

パルメイラスがフェレイラ監督と主将グスタボ・ゴメスの下で2020年以降13度目となる主要タイトルを祝う一方、大陸制覇まであと1ゴールに迫ったロホとエストゥディアンテスは、無冠でアルゼンチンに戻る。

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ロホは2010年にエストゥディアンテスでプリメーラ・ディビシオンを制し、2020年にはマンチェスター・ユナイテッドからの期限付き移籍で復帰。その後、再びラプラタに戻ってきたロホにとって、モンテビデオまで勝ち進んだ今回の戦いも、古巣への帰還における忘れがたい一章となった。