というのも、この専門誌が経営中枢のメンバーとの数多くの非公式な聞き取りをもとに行った調査によれば、クレーシェ本人もクラブも、今夏の離別に向けて動いてはいないからだ。

それによれば、クレーシェはSGEの監査役会から「全面的な支持」を受けているという。数日前には、Bildがこれとはまったく異なる構図を伝えていた。そこでは、9月2日の監査役会で、クレーシェとの協業を前倒しで終わらせるにはどう着手できるかが話し合われる予定だと報じられていた。アイントラハトの監査役会会長兼会長であるマティアス・ベックは、これに断固として反論した。

「水曜日の監査役会は、以前から予定されていた定例会です。もちろん、今夏のあらゆるテーマ、スポーツ面のものも含めて議題になります。マルクス・クレーシェに関する報道について、私は公の場でコメントしません。事実として、彼には有効な契約があり（2028年まで、編集部注）、2か月前にアイントラハト・フランクフルトへの明確なコミットメントを示しました。そして彼は自身のチームとともに移籍市場の最終局面にいます。したがって、マルクス・クレーシェの将来について臆測する理由はありません」と、kickerはベックのコメントを伝えている。

マルクス・クレーシェはアイントラハト・フランクフルト退団間近？ 「不和を生むためのくさい爆弾」

また、kickerによれば、非公式な聞き取りの中で、クラブ内には退団説をめぐって「いたるところに驚き」が広がっていると信頼できる形で伝えられたという。その反応は演技には見えないという。むしろ、この刺激的な案件は「不和を生むための」「くさい爆弾」であり、一部の人物の「虚栄心」によって動かされている可能性があるという。ただ、Bild am Sonntagがどのようにしてそうした情報を入手したのかは、依然として「謎のまま」だという。一方で、現在のアイントラハトで関係者全員が同じ方向を向いているとまでは言い切れないようだ。

日曜夜のSky90でロタール・マテウスも同様の見方を示した。「ここでは誰かがマルクス・クレーシェに対して裏で何かを仕掛けている。おそらく彼をねたんでいる人たちがいるからだろう」と、この歴代最多出場の元ドイツ代表は推測した。

少なくとも、問題となっているBild-記事が示唆したような決裂は、kicker によれば、SGEの波乱含みで進行の遅い移籍期間に主たる責任を負うスポーツ担当取締役クレーシェと、指揮官アディ・ヒュッターの間にはなかったという。オーストリア人指揮官が、重要な人事判断がシーズン開幕前後までずれ込んだことに決して満足していなかったのは事実だが、大きな衝突があったとは言えないようだ。もっとも、ヒュッターはノア・アトゥボルとセンターバックのリリアン・ブラッシエという、自身の希望していた2選手を手にしている。

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アイントラハト・フランクフルト、3選手売却で6000万ユーロ超？

開幕節でアイントラハトはウニオン・ベルリン相手に3-1のリードを終盤に失い、首都から持ち帰った勝ち点は1にとどまったが、それでも、そしてそうあるべきものとして、フランクフルトではデッドライン・デーまでにまだいくつもの動きが起こり得る。すでに後半戦にノッティンガムからのレンタルでSGEで好印象を残したアルノー・カリムエンド（19試合6得点）については、再度のレンタル実現に期待しているとkickerは報じている。

同時に、ウーゴ・ラーションのプレミアリーグ移籍はSGEにも最大2500万ユーロをもたらす可能性がある。MFは最近、アイントラハトの許可を得てロンドンに滞在し、2クラブと交渉していた。そのうちの1つがクリスタル・パレスだった。また、ジャン＝マテオ・バオヤのハル・シティ移籍でもSGEにはおよそ2000万ユーロ近い金額が入るはずだったが、Sport1によれば選手本人がその取引を拒否した。

当初は想定されていなかった売却も、移籍期間の最後の数時間で実現する可能性がある。各メディアの一致した報道によれば、アル・イティハドが堂安律の獲得に動いており、約1800万ユーロでの“砂漠”行きは、いまや現実味を帯びているとみられている。

そして、もともと不透明だったこの移籍をめぐる複雑な状況の中に、今度はクレーシェ退任の可能性をめぐる報道まで浮上した。それも、ACミランが45歳の同氏の招へいをむなしく試みてから、わずか数週間後のことだった。6月にはクレーシェがロッソネリに最終的な断りを入れたとされ、kickerによれば、その際には個人的に極めて条件の良いオファーも断ったという。ミランは4年間で4000万ユーロを提示していたとされている。

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クレーシェ、アイントラハト・フランクフルトでリエラをめぐり初の批判

数々の高額売却によって築いてきたクレーシェのアイントラハト内での非常に高い評価には、昨季になって初めて目に見える亀裂が入っていた。その理由となったのは最終的にアルベルト・リエラの招聘であり、ディノ・トップメラー監督の退任後、この人事を主導した最大の責任者がクレーシェだった。リエラは最終的にヘッセンの大都市で大失敗に終わり、ファンと選手の反発を招き、わずか14試合、そして期待外れの8位という結果で去ることになった。

その結果、アイントラハトはクレーシェが2021年に加入して以来初めて、今季はいずれの欧州カップ戦にも出場しない。今回浮上した退団説について、少なくとも彼自身は土曜日の時点ではコメントを避けた。「我々はサッカーの話をしている」と、ベルリンでの試合終了直後に語った。重ねて問われても、クレーシェは「その件はそれで終わりにしてほしい」と求めた。



