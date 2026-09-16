マルセル・ザビツァーは32歳で、プロサッカーでの公式戦出場は600試合超。そう簡単には動じないベテランだろう。2023年からボルシア・ドルトムントに所属するこのMFは、これまでもたびたびさまざまな噂や憶測の対象になってきた。

そう考えれば、直近の夏の移籍市場はザビツァーにとって特別なものではなかったはずだ。それでも、このオーストリア代表を巡っては一定のざわめきがあり、とりわけ移籍期限の終盤にかけてその声は大きくなっていった。

その理由の一つは、彼の現在の立ち位置にあった。ザビツァーはBVBで過ごしたここ3シーズンを通じて、常に浮き沈みを経験してきた。期待外れのパフォーマンスに終わることがあまりに多く、確かにあった輝きを長く持続させることはあまりに少なかった。要するに、公式戦117試合に出場しながらも、この期間のザビツァーには不動のレギュラーであり続けるだけの安定感が欠けていた。

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マルセル・ザビツァーのBVBとの契約はいつまで？

実際、彼は昨季をレギュラーとして終えたが、それは主にフェリックス・ヌメチャの負傷離脱があったためだ。昨季は26試合で先発した一方、5ゴール関与と数字は乏しかった。セントラルMFまたは守備的MFとしての展望も限られていた。ヌメチャに加え、ニコ・コバチ監督はジョーブ・ベリンガムを起用する機会をますます増やしていた。

しかもザビツァーの契約は2027年6月末で満了し、BVBは彼の主戦場にジョーイ・フェールマンというレギュラー格を補強した。そうした事情から、当然のように移籍の噂が飛び交うことになった。そうして8月中旬には、チームの集まりでザビツァーが「電撃退団」のような振る舞いを見せたとして大きな憶測が広がった。現場にチームメートの最後の数人が到着する前に、彼はすでに立ち去っていたのだ。

そして2週間前から明らかになっているのは、ザビツァーが少なくともウインターブレイクまではボルシアに残るということだ。彼がドルトムントで「満足している」と、代理人のロジャー・ヴィットマンがデッドラインデーにSkyで明かしたためである。ヴィットマンによれば、ザビツァーは現在のクラブで「高いレベル」でプレーできるという。

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マルセル・ザビツァーには今夏「10件の異なる問い合わせ」があった

つまり、代理人によればザビツァーに届いていた「10件の異なる問い合わせ」は、その条件ではなかったということだろう。102試合出場の代表選手に市場相応のオファーが届いていれば、BVBも断らなかったはずだ。だが実際にはそうならなかったため、ザビツァーはドルトムントで別れへのカウントダウンに入ることになる。というのもヴィットマンは含みを持たせながら、「来年」になれば自身の顧客はあらゆる選択肢を検討できると語ったからだ。

その時点で、ボルシアは彼の選択肢にはならないだろう。クラブはザビツァーとの契約延長を計画していない。それにはもっともな理由がある。彼はスポーツ面で期待を十分に満たせなかっただけでなく、非常に高額な報酬を受け取っているからだ。かつてバイエルンに1900万ユーロを支払って獲得したザビツァーの年俸は、推定800万ユーロ。フェールマン、コンスタンティノス・カレツァス、ヤニス・コンスタンテリアスら新戦力の年俸は、それぞれその半分が上限になる見込みだ。

そのため、これはBVBにとってあまりにも見慣れた、そして同時に痛ましい話でもある。見せているパフォーマンスに比べてあまりにも高い報酬を得ている選手たちは、好条件の契約を満了まで全うする。ニコ・シュルツ、マリウス・ヴォルフ、ニクラス・ジューレ、サリフ・エズジャンのケースがそうだった。彼らを誰が責められるだろうか。

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「役立たず」：マルセル・ザビツァーの妻が暴言を吐くユーザーと応酬

答えはシンプルだ。もちろん、ソーシャルメディア上の人々である。ザビツァーは、あまりに多かった低調なパフォーマンスのせいで、かなり前からBVB周辺の多くの人々にとってのスケープゴートにされていた。そして最近では、ザビツァーの妻カーチャがインスタグラムで口を挟むまでに事態がエスカレートした。

あるユーザーは、ヴィットマンの発言を載せた投稿の下で、「本気で、この役立たずを放出できたらいいのにと思っていた」と書き込んだ。2014年にテレビ番組『Der Bachelor』で優勝したザビツァーの妻は、「あなたが人生で何を成し遂げてきたのか、本当に知りたい」と返答。すると悪意ある返しが来た。「僕は『Bachelor』に出たよ。で、君は？」。するとザビツァー夫人は再び、「うわ、みんな本当に意地悪ね。あなたの返答がすべてを物語っている。あなたは私の人生について何も知らない」と応じた。

ザビツァーの問題は、BVB周辺の多くの人々から不良債権と見なされていることだ。彼は、移籍金と年俸を投じて実績あるやや高齢の選手を獲得しながら、見返りはわずかだった過去数年のドルトムントを象徴する存在なのである。新たなスポーツ部門首脳陣のかなり新鮮なアプローチと、精力的に動いたスポーツディレクターのオーレ・ブックによる前回の移籍市場は、ザビツァーやラミ・ベンセバイニ、エムレ・ジャンのような選手たちも整理できるのではないかという期待を最後に高めていた。

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マルセル・ザビツァーは最近、BVBで攻撃的なサイドで起用されている

そのためには、あと1年待つだけで済む可能性は十分にある。とはいえ現時点でも、ザビツァーがチームに何の付加価値ももたらせないというわけでは決してない。

コバチ監督は、彼の経験、アグレッシブなプレースタイル、そして柔軟性を評価している。これもまた事実の一部だ。ザビツァーは、最近のBVBのスカッドに明らかに多すぎた、こうした万能型インサイドハーフの1人である。彼の安定感不足は、長期間にわたって同じポジションでプレーすることがほとんどなかったこととも関係している。

それは、ドルトムントでの最後になると見られるこの1年でも変わらないだろう。ヌメチャ、ベリンガム、フェールマンがいる中盤は層が厚い。ザビツァーは、高い負荷が続いたここ数年を理由に今後は休養を取るオーストリア代表と同様、両ウイングとハーフスペースへ活路を求めなければならない。コバチ監督の下で、彼はこれまでブンデスリーガで先発出場を与えられていない。

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マルセル・ザビツァーはBVBでローテーション要員にとどまる公算が大きい

ただし、チャンピオンズリーグのビジャレアル戦では先発出場し、強度の高いプレーやいくつかの優れたボール奪取を見せるなど、まずまずの出来を披露した。また、コバチ監督が「フィニッシャー」と呼び替えたジョーカー役でも、最近は悪くないプレーを見せている。少し前のパーダーボルン戦では、ヌメチャのオーバーヘッド気味のゴールをアシストしたのもザビツァーだった。

ライバルの誰かが負傷しない限り、ザビツァーのローテーション要員としての立場は、どうやらもう大きく変わりそうにない。ただし、攻撃的なポジションで、ドルトムント所属選手としてのÖFBで見せているような効率性を発揮できれば話は別だ。2023年以降の代表31試合で、ザビツァーは見事な13ゴールを記録している。BVB加入前は42試合でわずか6得点だった。

マルセル・ザビツァー：BVBでの成績