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アンフィールドでリヴァプールに0-4で大敗したマンチェスター・ユナイテッド。ロイ・キーンはギャリー・ネヴィルとユナイテッドの選手たちを痛烈に批判した。マウリシオ・ポチェッティーノ監督の初陣に対する元チームメイトの見解にも憤りをあらわにしている。

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ポチェッティーノにとって悲惨な船出

ポチェッティーノ 監督のユナイテッドでの初陣は、アンフィールドで リヴァプールに0-4で大敗 する悪夢となった。この大敗を受け、『スカイ・スポーツ』のスタジオでキーンが怒りを爆発させた。

名MFとして知られるキーンは、試合内容に加え、アウェーサポーターや共演する解説者たちの反応にも目に見えて腹を立てていた。怒りの矛先は選手たちと元チームメイトのネヴィルに向かい、この状況には悪態をつきたくなると認めた。宿敵にこれほどの大敗を喫したことを受け入れる姿勢が、まったく理解できなかったという。

キーンがネヴィルを批判

キーンが特に不満を募らせたのは、状況を考えれば0-4というスコアもそれほど悪い結果ではないとするネヴィルの見解だった。ユナイテッドの元主将は、10人になったことを低調なプレーの正当な言い訳とは認めなかった。

「解説している連中が『0-4でもそれほど悪くない。チームは10人だったのだから』と言うのをもう一度聞いたら、と思うよ」とキーンは語った。「10人で結果を出したチームはこれまで一度もないのか？ できるはずだ」

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「ユナイテッドは悲惨だった。本当にひどかった。それなのに、ユナイテッドで何百試合もプレーしたネヴィルが、0-4でも構わないと言ったのか？」

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選手たちに責任を求める

キーンは、ファンが選手たちに拍手を送っていたことにも怒り、パフォーマンスを「ひどいもの」と表現した。リヴァプールには信じられないほどの決定機があり、8点か9点を取っていてもおかしくなかったと指摘。現在の選手たちに対し、ピッチ上での判断の悪さについて、いい加減に責任を負うよう求めた。

「もちろん、10人になったことは助けにならない」とキーンは続けた。「だが、もっと良いプレーができなかったとでも言うのか？ せめてもう少し闘志と質を見せてほしい。クラブでプレーした人たちが『0-4でもそれほど悪くない』と言っているなんて、信じられない。まったく」

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「ファンは選手たちに拍手を送っていた。何に拍手しているんだ？ ひどいプレーにか。このチームは2年前に15位で終わった。この1、2年、我々は取締役会やオーナー、監督を責めてきた。選手たちはいつ、自分たちの判断の一部について責任を負うんだ？ リヴァプールは8点取るべきだった。おそらく8点か9点だ。信じられないような決定機があった。それなのに、みんなピッチを去りながら『4失点ならそれほど悪くない』と言っている。悪態をつきたくなるよ」

次戦は勝利が必須

ポチェッティーノ監督率いるチームは次に、チャンピオンズリーグでスポルティングCPと対戦する。現在、リーグフェーズでは4試合で勝ち点6の17位につけており、勝利すればシーズン残りの戦いに向けて士気が高まるのは間違いない。その後、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグに戻り、オールド・トラッフォードでブレントフォードを迎える。