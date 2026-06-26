「悪意はなかった」…シュヴァインシュタイガー、アフリカ諸国の怒りを鎮めようとする

ドイツのレジェンド、バスティアン・シュヴァインシュタイガーは、コートジボワール代表のプレースタイルを「ある意味野蛮だ」と表現し、人種差別的との批判を受けた。

2014年W杯優勝経験を持つ元代表でスポーツアナリストのシュヴァインシュタイガーは、ドイツのARDテレビを通じて釈明し、同組の「ゾウ軍団」に関する自身のコメントで起きた論争収拾を図った。

彼はコートジボワールのプレーを「型破りなアフリカのサッカー」で「やや野蛮」かつ戦術的ではないと評し、世界中から強い反発を受けた。

ユルゲン・クロップ監督は質問を拒否し、テレビインタビューを途中で打ち切った。エメリス・ファイ監督も「強い失望を感じている」と語った。

騒動が拡大する中、シュヴァインシュタイガーは急いで自身を擁護し、「誰かを傷つけるつもりは全くありませんでした。私はサッカーについて話していただけで、人について話していたわけではありません……それ以上でもそれ以下でもありません」と述べた。

元バイエルン・ミュンヘンの選手は、自身のコメントが純粋にサッカーの技術的な分析であったと強調し、いかなる国民や大陸を侮辱する意図はなかったと力説した。現時点では、シュヴァインシュタイガーが国際サッカー連盟（FIFA）や大会主催者から懲戒処分を受ける可能性は低い。

この論争は大会の重要な局面で発生し、競技そのものではなくアナリストの発言がピッチの外にも波及する問題となった。