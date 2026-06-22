ワールドカップのフランス対イラク戦は、フィラデルフィアの悪天候により後半開始が延期された。再開のめどは立っていない。

試合前から雷雨の懸念があり、フランスメディアはキックオフ延期を報じていたが、予定通り23時に開始された。しかし前半終了間際に天候が急変、試合終了は予定時刻に間に合わない見込みだ。

当初は続行可能だったが、すぐに雷鳴と稲妻が響き渡った。ハーフタイムにはフィラデルフィア・スタジアムの大型LEDスクリーンにメッセージが表示された。 「激しい雷雨が近づいています。屋外エリアから離れ、スタッフ指示に従い館内安全な場所へ避難してください」と表示され、観客は一斉に退場しました。

市規定により、スタジアムから13km圏内で落雷が確認された場合、30分間は試合を中断しなければならない。このため後半のキックオフは延期された。

後半開始の待ち時間は不明で、新たな雷が確認されると30分のカウントダウンが再スタートする。

理論上は再開まで数時間かかる場合もあるが、主催者は午前1時頃の再開を目標にしている。昨年夏のクラブW杯でもベンフィカ対オークランド・シティ戦がオーランドの雷雨で2時間以上延期されている。

フランスは1－0のリードを保ってロッカールームへ。



