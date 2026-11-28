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ブレントフォード戦は、マウリシオ・ポチェッティーノ新体制のマンチェスター・ユナイテッドにとって再出発の一戦となるはずだった。だが、アルゼンチン人指揮官にとってオールド・トラッフォードでの初陣は0-4の完敗に終わり、厳しい一夜となった。この敗戦でチームの危機は一層深まり、英メディアからは批判が噴出。プレミアリーグでの今後を不安視する声も高まっている。

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ポチェッティーノの就任からわずか9日後に喫したこの大敗に、英メディアは大きく注目した。『ザ・サン』は、「夢の劇場」の愛称で知られるオールド・トラッフォードが「悲鳴の劇場」と化したと表現。ユナイテッドが7ハーフ連続で2失点以上を喫したのは、プレミアリーグ史上初めてだと指摘した。

『デイリー・メール』はこの敗戦を「完全な屈辱」と呼び、ブレントフォードがポチェッティーノ率いるチームを本拠地で粉砕したと伝えた。同紙は選手の採点でも厳しい言葉を並べ、期待を大きく下回るプレーに終わった選手や、新指揮官の信頼に応えられなかった選手は誰なのかと問いかけた。結果と内容に対する怒りの大きさを映し出す論調だった。

『デイリー・ミラー』は、チームが無秩序な形で敗れたとして、マンチェスター・ユナイテッドの「新たな転落」だと評した。

『テレグラフ』が焦点を当てたのは、ブレントフォードのサポーターによる皮肉だ。1937年以来となるユナイテッド相手のアウェイ初勝利を祝った彼らは、毎週マンチェスター・ユナイテッドと対戦できないものかと、からかうようなチャントを響かせた。

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試合中の光景も敗戦の痛々しさを際立たせた。ブレントフォードが2点を先行すると、カメラは呆然とするポチェッティーノの姿や、スタンドで起きている事態に動揺した様子のクラブのレジェンド、サー・アレックス・ファーガソンを捉えた。終盤には点差がさらに広がり、82分にクリストファー・アイヤーが3点目、90+1分にはドイツ代表のケヴィン・シャーデが4点目を奪取。試合終了の笛を待たずに数千人のファンがスタジアムを後にするなか、ブレントフォードが4-0の完勝を収めた。

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批判はテレビの解説にも及んだ。『スカイ・スポーツ』の解説者ポール・マーソンはユナイテッドのスター選手たちの精彩を欠いたプレーに言及し、英国放送協会（BBC）はチームの戦いぶりを攻守両面でのパニック状態だと表現した。

『ガーディアン』は、この敗戦をクラブにつきまとう惨憺たる結果の連鎖の新たな一幕と位置づけた。就任早々、ポチェッティーノへの重圧は強まる一方だ。

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数字の面でも、マンチェスター・ユナイテッドは不振にあえいでいる。プレミアリーグでは10試合連続で白星がなく、これは1990年以来となるクラブワーストの記録だ。直近7試合で21失点を喫し、勝ち点は12試合で8にとどまって19位に沈む。最下位のクリスタル・パレスが日曜日のハル・シティ戦で勝ち点を獲得すれば最下位に転落する可能性もあり、残留争いでの危機は現実味を帯びている。