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公式戦8連勝でタイトルへの夢が膨らむなか、あるブラジル人選手が躍動し、アーリング・ハーランドにも肩を並べている。マルコ・ローゼ率いるAFCボーンマスは、今や欧州で最も勢いのあるチームかもしれない。だが数週間前には、外から見ればドイツ人指揮官の立場が早々に揺らいだとしても不思議ではなかった。

「私たちはいいサッカーをしていた。クラブ内で自分の立場について説明を求められたことは一度もなく、全員が私たちの進む道を信じていた」。ローゼは先日、キッカーの取材で、プレミアリーグでの最初のシーズンを結果の面では極めて悪い形でスタートさせながらも、自身の職を失うことを恐れたことはなかったと語った。AFCボーンマスはリーグ開幕から6試合でわずか3ポイントしか獲得できず、10月中旬の時点では降格圏の18位にいた。

それからわずか1カ月ほどで、状況は一変した。ローゼのチームは直近の公式戦8試合すべてに勝利。プレミアリーグでも4試合連続で勝ち点3を手にし、突如として7位に浮上した。定着を目指す順位帯に入ったのだ。

別のクラブなら早くも立場が揺らいでいたかもしれないローゼに対し、難しい最初の数週間を経てもクラブ首脳陣が冷静さを保ったことが実を結んでいる。詳しく見れば、ボーンマスの首脳陣による称賛すべき姿勢には十分な理由もある。

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マルコ・ローゼがAFCボーンマスで引き継いだ重いバトン

そもそも、この春にイングランド南岸のクラブと2029年までの契約を結んだローゼが引き継いだものは、極めて重かった。前任のアンドニ・イラオラは夏にリヴァプールFCへ移ったが、それまでの3年間でボーンマスをイングランドのトップリーグに定着させ、最後には歴史的な成果まで成し遂げていた。2022年にプレミアリーグへ復帰したチェリーズは、イラオラの下で12位、9位と順位を上げ、昨季は6位に。クラブ史上最高順位を記録し、さらに初の欧州カップ戦出場という花を添えた。

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イラオラ時代の成功がまだ記憶に新しいなか、ローゼにとってドイツとオーストリア以外では初めてとなる指揮は、結果の面でこれ以上ないほど苦しいスタートとなった。ただ、対戦カードを見るだけでも、その理由は分かる。ボーンマスはマンチェスター・シティとのアウェーゲームでシーズンを開始。その後もエヴァートンFC戦、ニューカッスル・ユナイテッドとのアウェーゲーム、ブレントフォードFC戦という難しい試合が続いた。さらに強豪のリヴァプールFC、チェルシーFCとも対戦した。

Getty Images

実に厳しい開幕日程だった。しかも、新監督の戦い方を身につけるために、何より時間を必要とするチームにとってのことだ。それだけに、結果が期待外れに終わった複数の試合で運に恵まれず、あるいは防げたはずの個人のミスで自らを苦しめたことが悔やまれる。

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「おそらく、あと3～6ポイントは取れていたはずだ」。ローゼは苦しいスタートを振り返り、「特に腹立たしかったのは、終盤に許した失点のいくつかが、まるでコメディーのようなプレーや個人のミスによるものだったことだ」と嘆いた。例えばシティ戦では、ボーンマスは番狂わせまであと一歩だった。84分まで1-0でリードしていたが、その後のCKでマルク・グエイにあまりにもフリーでヘディングを許し、同点に追いつかれた。さらにアディショナルタイムには、ヨシュコ・グヴァルディオルがシティに決勝点をもたらした。

シーズン序盤、自ら勝利を遠ざけたボーンマス

その1週間後のエヴァートン戦では、ボーンマスは初勝利をほぼ手中に収めていた。しかし、CKを難なくクリアすればよかった場面で、マーカス・タヴァーニアーとライアン・クリスティーが互いに邪魔をするという、まるでコメディーのようなプレーを見せてしまう。エヴァートンのジェームズ・ターコウスキーはその隙を逃さず、アディショナルタイムに同点弾を決めた。「例えばセットプレーの問題には、すでに取り組んでいた」とローゼは話し、プレーが止まった状態からのボールを守る際の問題などについて、最近は改善に成功したと説明した。「段階を踏んだ結果、今では攻守両面で非常に安定している」

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第3節のニューカッスル戦では2-0のリードを手放し、再び終盤に同点ゴールを許した。続く第4節のブレントフォード戦では、GKジョルジェ・ペトロヴィッチのひどいミスをドイツ代表のケヴィン・シャーデに容赦なく突かれ、勝ち点3を逃した。その後はリヴァプールに0-1で敗れ、10月初めにはチェルシーとのアウェーゲームで1-5の大敗。これが唯一、本当に懸念すべきつまずきだった。

スタンフォード・ブリッジでの惨敗は「大きな痛手だった」とローゼは認める。それまでの内容は悪くなかったものの、獲得した勝ち点はごくわずかだっただけに、この敗戦を機にシーズンが危険な方向へ進む可能性も十分にあった。しかし、実際は逆だった。

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ローゼは復調について、チェルシー戦の後に「最後の5％を上乗せした。それが重要だった」と説明する。それ以降は8試合すべてに勝利し、なかでもヨーロッパリーグのACミラン戦、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドとのアウェーゲーム、リーグカップのアストン・ヴィラ戦と、3試合連続で3-0の勝利を収めた。

「監督は僕たちをいいチームに仕上げてくれたし、今は何を求めているのかを本当に理解している。攻撃では流動性を求め、高い位置からプレスをかけることを求めている」。センターフォワードのエヴァニウソンは先日、デイリー・メールにそう語った。ブラジル人のエヴァニウソンは、極めて運動量の多いローゼのサッカーを支える重要な一人だ。プレスの先頭に立ち、相手DFに次々と強いプレッシャーをかけては、自らボールを奪うか、ミスを誘っている。

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エヴァニウソン、ローゼの強烈なプレスの先頭に

その好例が、代表ウィーク前に行われたイプスウィッチ・タウンとのアウェーゲームでの2-1の勝利を生んだ2つのゴールだ。一時2-0とした場面では、エヴァニウソンがバックパスを巧みに予測して高い位置でボールを奪った。それが攻撃につながり、ほどなくしてライアン・クリスティーのシュートからレイフ・デイヴィスのオウンゴールが生まれた。一方、早い時間帯の先制点では、エヴァニウソンがゴールエリア付近でイプスウィッチのGKクリスティアン・ウォルトンにプレッシャーをかけ、ボールを奪ってゴールに流し込んだ。

2024年にブラジル代表として2試合に出場した27歳は、ローゼのプレスを軸とするスタイルにうってつけだ。今季のプレミアリーグで、ローゼの下にあるボーンマスは相手にミスを強いてからすでに8ゴールを記録。この項目で次に多いチームの2倍に当たる。そしてエヴァニウソンは、その8ゴールのうち6ゴールで、ボールを奪った選手か、最後にゴールを決めた選手だった。

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直近のリーグ戦5試合では毎試合得点し、得点への直接関与もすでに9回。エヴァニウソンは現在、シティのスター、アーリング・ハーランドと並んでプレミアリーグのトップスコアラーとなっている。イプスウィッチ戦の先制点は、最前線での本人の傑出した働きだけでなく、背後の選手たちが今、ローゼの戦い方をいかにうまく実践しているかも示した。ウォルトンがあれほど追い込まれたのは、マーカス・タヴァーニアー、タイラー・アダムス、ユスティン・クライファートがパスコースを的確にふさいでいたからだ。

ローゼのサッカーがボーンマスですでにしっかり機能していることは、ほかの数字からも読み取れる。攻撃側の3分の1のエリアでのボール奪取数でボーンマスを上回るのは、2位ブライトン＆ホーヴ・アルビオンだけだ。そうした高い位置でのボール奪取から生まれたゴールは4つで、チェリーズがプレミアリーグ最多を記録している。

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加えて、ボーンマスは守備の安定感も増している。直近の公式戦8試合で失点はわずか2。最初の6試合は連続で無失点だった。「時にはシンプルな解決策も見つけなければならない」。それが難しいシーズン序盤から得た教訓の一つだったとローゼは話し、弱点をどう解消したかを説明した。「プレミアリーグでの最初の数週間で、全般的に適応できた部分がある。ゴールキック、ビルドアップ、そこで相手がどうプレスをかけてくるかだ。時には余計なことをせずに相手陣内へボールを運び、そこでプレーを続けようとする必要がある」

マルコ・ローゼを支えるボーンマスの選手層

それでも「ボールを使ったプレーは重要だ。その両立ができている」とローゼは言う。技術の高さと、ボールを持った際には時にシンプルにプレーする姿勢、そしてボールを持たない際の絶え間ない強度。その組み合わせには、選手たちも合っている。エヴァニウソン、高い素質を持つ同じブラジル出身のラヤン、オランダ代表のユスティン・クライファート、クラブを象徴する存在のマーカス・タヴァーニアー。とりわけハイプレスで重要な前線の選手たちは、技術の巧みさだけでなく、ダイナミズムと非常に豊富な運動量も備えている。

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なかでもタヴァーニアーは際立つ。27歳は2026-27シーズンのプレミアリーグですでに5ゴールを挙げ、プレスをかける際にも抜群の強さを発揮。左サイドから繰り返しペナルティーエリア中央へ入り、ゴールを脅かしている。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督にとっても候補となるのか。ローゼは先日、「それはトーマスに聞いてください」と答え、こう称賛した。「ただ、何人かは自分をアピールできたと思う。特にマーカスは私たちに多くをもたらしてくれる。今はハーフスペースでプレーすることが増え、いいタイミングで前に走り込んでいる。あなたもペナルティーエリア内に入る選手について触れていたね」

Getty Images

ローゼにとって追い風なのは、連係ができあがり、土台の固まったチームを引き継いだことだ。主力で退団したのは、契約満了に伴い移籍金なしでトッテナムへ移った守備の要マルコス・セネシだけ。しかも、その穴はベンフィカから移籍金2500万ユーロで獲得したポルトガル代表アントニオ・シウバで十分に埋めた。

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ローゼはある程度の安定性がすでに備わったスカッドを土台にできたうえ、選手層にも厚みがある。中盤で最も質の高いアレックス・スコットは、この数週間の好調ぶりにピッチ上で加わってすらおらず、太ももの負傷から復帰するところだ。攻撃の逸材ジュニオール・クルピが足の負傷から復帰したのは10月末で、これから攻撃にさらなる選択肢をもたらす。当初負傷していた元レヴァークーゼンのアミーヌ・アドリも同様だ。

ボーンマスの連勝を語るうえで欠かせない側面

一方で、直近のプレミアリーグ4連勝では、低迷するAFCサンダーランドとマンチェスター・ユナイテッドに加え、リーズ・ユナイテッドと昇格組イプスウィッチが相手であり、開幕6節よりも対戦相手が弱かったことも事実だ。ただ、見方を変えれば、強豪との試合をすでにいくつか終えている。代表ウィーク後に控えるノッティンガムとのホームゲーム、フラムとのアウェーゲームは、この目覚ましい快進撃が続くことを期待させる。

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その間には、ヨーロッパリーグでセルタ・ビーゴとのアウェーゲームが待っている。ローゼは新たなクラブとともに、すでにこの大会で歴史をつくった。ボーンマスはクラブ史上初めて臨んだ欧州カップ戦の4試合すべてに勝利。イングランドのクラブでは史上2チーム目で、1964年のリヴァプールFC以来、60年以上ぶりのことだ。

レアル・ソシエダとのアウェーゲームに2-1で勝利し、ホームではシュトゥルム・グラーツとミランにいずれも3-0で快勝。直近ではスパルタ・プラハとのアウェーゲームを3-1で制した。リーグフェーズの順位表では2位につけ、ラウンド16への直接進出に向けて順調に進んでいる。ヨーロッパリーグのタイトル、そしておそらくリーグ経由よりも容易な道を通って来季初めてチャンピオンズリーグでプレーすることまで、すでに夢見ているのだろうか。「いや、そのことはまったく考えていない」と、ローゼはあくまで控えめだ。

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「プレーオフを経ずにラウンド16へ進むこと」に集中したいという。「今季は試合が1つでも少ないほうが助かるからだ」と50歳の指揮官は語った。もっとも、イングランド南部でイラオラが築いた土台の上に、さらに成果を積み重ねられるなら異論はないだろう。苦しいスタートを経て、そのための道筋は整った。