バルセロナは重要な1週間を迎える前に、2つの大きな痛手を負った。レアル・ベティス戦（バルセロナが5-2で勝利）で負傷したフランス代表ジュール・クンデとエリック・ガルシアが、チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦を欠場することが確定したためだ。これにより、間近に迫るレアル・マドリードとのクラシコに向けて、ハンジ・フリックの選手のコンディションへの懸念は一層深まっている。

バルセロナはチャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマン敵地訪問、そしてクラシコでのレアル・マドリード戦を含む極めて困難な1週間に臨む。クラブ会長のジョアン・ラポルタはこれを「バルセロナの偉大な1週間」と表現した。

問題は負傷だけにとどまらなかった。カタルーニャを襲った暴風雨と豪雨のため、チームは移動計画を変更せざるを得なくなったのだ。

バルセロナは当初、午前4時頃にセビージャを出発する予定だったが、フリックとチームのキャプテンたちは選手により多くの休息の機会を与えるためもう1泊することで合意し、日曜日の昼にバルセロナへ戻った。

エリック・ガルシアは3〜4週間の離脱

バルセロナは、エリック・ガルシアが右大腿部の大腿直筋に筋肉の部分損傷を負ったことを発表した。同選手はレアル・ベティス戦の後半にジェラール・マルティンと交代して出場していた。回復には3〜4週間を要する見込みだ。

これによりこのカタルーニャ人ディフェンダーは、パリ・サンジェルマン戦を欠場するだけでなく、レアル・マドリードとのクラシコも逃すことになり、シーズンの重要な時期においてフリックの守備の選択肢に新たな打撃となる。

クンデもクラシコ欠場の恐れ

一方のジュール・クンデは、痛みを抱えながらレアル・ベティス戦を終え、セビージャのスタジアムには足を引きずりながら到着した。その後の検査で左足首の捻挫が判明した。

このフランス人サイドバックのパリ・サンジェルマン戦欠場は確定したが、クラシコについては現時点でまだ結論が出ていない。復帰時期は今後数日間の回復状況次第となる。