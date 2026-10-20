バイエルンのコンパニ監督は、土曜日のRBライプツィヒとのブンデスリーガの試合で、股関節の強い痛みに苦しんでいた。さらにウイルス感染症にも悩まされている。そのため、試合のほぼ全時間をベンチに座って過ごさざるを得ず、タッチライン際での指揮は、ほぼアシスタントコーチのアーロン・ダンクスが担った。

このほど、ビルト紙が、体調を崩しているベルギー人指揮官の健康状態について、さらなる詳細を報じた。コンパニ監督は月曜日、自宅にとどまり、非公開練習にも参加しなかった。練習ではダンクスに加え、アシスタントのレネ・マリッチ、フロリベルト・エンガルラ、ダニエル・フラドリーが代役を務めた。

コンパニ監督は月曜日、代わりにチーム内科医のローラント・シュミット教授・博士ら医師の診察を受けたという。40歳の指揮官はライプツィヒ戦の前後にひどく衰弱していたため、クラブ内ではこの病気を軽く見ていない。ロッカールームでの訓示は行ったものの、ハーフタイムと試合終了後には、アリアンツ・アレーナのソファに横になっていたとされる。

バイエルン：ヴァンサン・コンパニ監督の股関節痛はなぜ起きた？

tzによると、股関節の問題はインフルエンザと関係している。インフルエンザが古い瘢痕組織に問題を引き起こしているという。そのため、ライプツィヒ戦ではアリアンツ・アレーナのスタジアム内部からピッチへ向かう際、階段を上るのに明らかに苦労していた。

さらにコンパニ監督は試合後、恒例の取材対応も見送り、代わりにマックス・エーベル氏らクラブ幹部を報道陣の前に出した。スポーツ担当役員のエーベル氏はスカイで「今、監督室で横になっている」と話し、別の場では「本当に体調が良くない」と強調した。一方、ヨシュア・キミッヒは事情を知らない様子で、「どうしたんだ？ まったく知らなかった」と話し、「みなさんと話す気分じゃないんだと思うよ」と冗談を飛ばした。

それでもエーベル氏は、コンパニ監督がチャンピオンズリーグのアーセナルとの重要な一戦までに回復することに楽観的だった。「水曜日には問題ないと確信している」。ただし、「どのような形で関わるかは、まだ言えない」とも認めた。

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アーセナル戦に間に合うか？ ヴァンサン・コンパニ監督の現状

ビルト紙の報道によると、昨季のファイナリストとの対戦を翌日に控えた時点でも、バイエルンの首脳陣はコンパニ監督がチームを指揮できると楽観視している。監督が日曜日には準備のため、ゼーベナー通りに戻っていたことも明るい兆しだったという。

ただし、火曜日の最終調整には姿を見せなかった。バイエルンは「ヴァンサン・コンパニはウイルス感染症のため、休養を取るべきであり、本人もそう望んでいる」と発表。監督は午後2時からの練習に加え、午後4時からの取材対応も見送るという。







