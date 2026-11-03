火曜夜に行われたバイエルン・ミュンヘンの敵地での2-0の勝利で、カールは54分にゴールを決めると、まずチームメートと歓喜の輪をつくった。その後、批判者たちへの意趣返しも忘れなかった。バイエルンの攻撃陣の逸材は両手を耳に当て、「ベラベラ」と言わんばかりのジェスチャーを披露した。つまり「君たちのおしゃべりなど気にしない」ということだ。

その矛先には、FCBの名誉会長であり、クラブの重鎮でもあるウリ・ヘーネスが含まれていた可能性もある。というのも、18歳のカールをめぐる最近の公の議論に火をつけたのは、ヘーネスでもあったからだ。先日、ヴェルト・アム・ゾンタークのインタビューで、カールについてこう語っていた。「彼とは真剣に話をしようと決めている」。さらに、カールは「まだスーパースターには程遠い。若い選手には謙虚さが必要だ。オリーセとの比較は、明らかに彼のためになっていない。両者の間にはまだ大きな隔たりがある。［中略］若い選手にはプレッシャーも必要だ。例えば、レナート・カールをいつも抱きしめるだけで、彼のためになるのかどうか、私には分からない」と述べた。

また、ビルトは先日、同紙が「華やかなライフスタイル」と表現するカールの生活ぶりを問題視しているのは、FCB内部でヘーネスだけではないと報じた。ここ数週間、カールは若い選手ならごく普通に経験する一時的な不調に陥っていた。そうした中、ドイツ代表で4試合に出場したカールをめぐるメディアでの議論は、最近になって勢いを増していた。

バイエルンのレナート・カールへの対応について、ミヒャエル・バラックは何を語ったのか？

代理人のミヒャエル・バラックは、先週末のボルシア・ドルトムントとの大一番を前にカールを擁護した。だが、その発言によって、自身が担当する選手をめぐる報道が収まらない状況にもなった。「ウリ・ヘーネスが彼の対外的な振る舞いを批判するのは正当だ。だが、それによってレナートを公然と批判の標的にしたのも明らかだ」。バラックはDAZNで、カールへの対応をめぐってバイエルン首脳陣を批判し、FCBのスポーツ担当取締役マックス・エーベルにも矛先を向けた。バラックは続けて、「レナートのパフォーマンスが再び明らかに上向いている今になって、彼が不調に陥っていたと指摘し、そこに過ちの話まで添えるのは、タイミングとして理解できないし、内容についても少なくとも疑問を呈すべきだ」と述べた。

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ドルトムント戦後、エーベルは当然ながらバラックの発言について問われ、50歳のバラックが解説者と代理人を兼ねていることにも困惑を示した。「彼がDAZNの解説者として言ったのか、選手の代理人として言ったのか分からない」。エーベルは皮肉を込めてそう切り返し、Skyでは「正直なところ、メディアを通じて論争するのは難しいと思う」と説明した。カールの競技面での状況については、こう強調した。「彼の成長過程で一時的に落ち込むこともあり得ると、我々は分かっていた。そして、それ以外のことは何も言っていない。見ての通り、再び上向いており、彼は正しい道を進んでいる。この若者がそうしたことを脇に置けているのには感心する。私がバイエルン・ミュンヘンの立場で言ったのは、そういうことだ」

カールは大会開幕直前に負った太ももの筋束断裂によりワールドカップを欠場した後、シーズンに入っても当初はなかなか調子をつかめなかった。しかし、ここ数試合で攻撃的ミッドフィルダーの調子は明らかに上向き、アトレティコ戦での重要なゴールが現時点での集大成となった。

マッツ・フンメルスがレナート・カールのゴールパフォーマンスにうんざりしている理由

カールが68分に交代した試合の後、ワールドカップ優勝経験を持つマッツ・フンメルスは、そのゴールパフォーマンスについて、かなりうんざりしていると語った。「最近、あれをあまりに頻繁に見る」。Prime Videoの解説者としてそう話したフンメルスは、「批判もサッカーの一部だ。多くの人がサッカーについて語るからこそ、君はそれだけ多くのお金を稼いでいる」と、理解できない様子を見せた。

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元ドイツ代表のフンメルスは、そうしたゴールパフォーマンスによってカールが若い選手に悪い手本を示していることも気にかけている。「息子は8歳だが、息子のチームの試合でも、あのパフォーマンスをする子どもをもう見かける。最近、あまりにもよく目にするからだ」とフンメルスは語った。「息子にはあのパフォーマンスを禁止している。でも、それはそれとして、レナート・カールとバイエルンの素晴らしい答えだった」

一方、負傷から復帰したバイエルンの主将マヌエル・ノイアーは「議論することも、話題にすることも何もない」と明言。FCBの選手たちが歓喜の輪をつくったことにも、特別な理由はなかったという。「レニーはチームにとって非常に重要な存在だ。グループの一員だから、我々も一緒に喜ぶ。彼にはいつも最高の試合をして、素晴らしいプレーを見せてほしいと思っている。今日もそれを再び証明してくれた」

74分にドイツ王者の2-0とするゴールを決め、そのまま試合を締めくくったコンラート・ライマーは、カールのゴールパフォーマンスについてPrime Videoでこう語った。「彼のためにうれしいよ。彼は落ち着いていて、懸命に取り組んでいる。今日はその努力が報われた。あれも泥臭いゴールだった。戻ってボールを奪い、何とか押し込んだんだ」。さらに、オーストリア人のライマーは「彼は若いし、まだ学んで成長していかなければならない。素晴らしい道を歩んでいる。大きなキャリアが待っている」と予言した。