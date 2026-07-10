世界ランク1位のイタリア、ヤニック・シナーがセルビアのノバク・ジョコビッチを6-4、6-4、 6-4のストレートで勝利し、初決勝進出を決めた。

シナーは試合開始直後から強力なストレートショット（エース14本）と右利きの強打で試合を支配し、元王者に反撃の機会を与えなかった。

この結果、ジョコビッチのグランドスラム通算25勝目はまたしてもお預けとなった。

シナーは日曜の決勝でドイツのアレクサンダー・ズベレフと対戦する。ズベレフは準決勝でイギリスのアーサー・フェリーを破り、高いレベルと自信を示した。

シナーにとっては全豪オープンに続く今季2つ目のグランドスラム制覇の好機。3冠を持つスペインのカルロス・アルカラスと新世代の頂点を争う。

優勝すれば、全仏決勝で逃したチャンスを挽回し、アルカラスとの差を2に縮める。

一方、ツベレフにとってもこの決勝は特別だ。決勝進出で来月からの世界ランク2位が確定し、3位に後退するアルカラスを追い抜く。

シナー対ツベレフの対決は、新世代の代表による注目の決勝だ。ここ数年、テニス界をリードしてきたアルカラスとジョコビッチの組み合わせとは異なる顔ぶれで、世界トップ2が最も由緒あるタイトルを争う。