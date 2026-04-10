恩赦を拒否…ロシニョールがエンツォとの秘密会談の裏側を明かす

チェルシーのライアン・ロシニョール監督は、懲戒中のチームキャプテン、エンツォ・フェルナンデスが日曜のプレミアリーグ、マンチェスター・シティ戦でも出場できないと表明した。

ロシニョール監督は試合前の記者会見で、「フェルナンデスがチームの先発メンバーに復帰するには、クラブと選手双方でまだ乗り越えるべきいくつかの課題が残っている」と説明した。

この処分は、国際試合期間中に彼がした発言がクラブの将来を巡って物議を醸したためだ。

フェルナンデスは先週末のFAカップ・ポートヴェイル戦（7-0）でも外れ、この処分がマンチェスター・シティ戦にも適用される。

彼はスペイン生活への好感を示し、特にレアル・マドリードへの関心をにじませたため、スタンフォード・ブリッジへの忠誠心が疑問視されている。

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ルシニョール監督は、スペインへの愛着を示したこの発言を「度を越えている」と批判し、エンソを2試合連続で出場停止とする処分を維持すると強調した。

エンツォとは3、4回話し合い、彼は私とクラブに謝罪した。日曜の重要な試合後に対応するつもりだ」と説明した。

ルシニョール監督は「深刻な問題についての真剣な話し合いだ。彼の人格を疑っているわけではないが、過ちを犯した以上処分は免れない」と付け加えた。